Dos menores sobreviven tras quedar atrapados por tres noches en las montañas cubiertas de nieve en California

La madre de uno de los dos excursionistas adolescentes rescatados después de días de estar atrapados en una tormenta de nieve histórica que trajo varios pies de nieve a las montañas del sur de California, agradeció a los miembros del equipo de búsqueda y rescate el lunes en un comunicado sincero.

Tina White dijo que estaba agradecida, orgullosa y aliviada después del dramático rescate, que fue posible cuando la tripulación de un helicóptero siguió las huellas de los adolescentes en la nieve, en las montañas del condado de San Bernardino al este de Los Ángeles.

Los excursionistas que no eran novatos estaban en una caminata de 10 días en las montañas, cuando se emitió una rara advertencia de ventisca, en la cual tormentas consecutivas alimentadas por un río atmosférico sobre el Pacífico desataron días de nieve y acumularon nieve de hasta 5 pies de altura en la zona donde se encontraban.

Los menores se habían encaminado por un viaje de 10 días por las montañas de San Bernardino. Crédito: Cole White/Riley Ramirez.

"Ojalá pudiera abrazar a todos, pero muchas gracias y mucho amor por la búsqueda y el rescate, por arriesgar sus vidas y asegurarnos de que nuestros niños lleguen a casa sanos y salvos", dijo White en un comunicado compartido con Telemundo 52.

"Sé que es para lo que están capacitados, pero eso no cambia el hecho de que hacen un trabajo muy peligroso y no siempre tienen un gran resultado. Simplemente no hay suficientes palabras para expresar mi gratitud pues gracias a ellos los chicos llegaron a casa", agregó White.

El sargento del alguacil del condado de San Bernardino, John Scalise, le dijo a Associated Press que los niños de 17 años, Riley Ramírez, de Cypress, y Cole White, de Portland, tenían un poco de hipotermia y suerte de estar vivos. Se acurrucaron juntos durante tres noches para mantenerse calientes, dijeron las autoridades.

Los menores fueron dejados el 26 de febrero cerca de un sendero en Whitewater. Planeaban caminar por el Pacific Crest Trail hacia la montaña San Gorgonio, el pico más alto del sur de California, pero perdieron el contacto con sus familias dos días después.

César Ramírez, padre del otro excursionista rescatado, dijo que los menores tenían comida en sus mochilas, una tienda de campaña y raquetas de nieve. También tenían una amplia formación y aspiraciones de unirse a las fuerzas armadas, dijo.

Ramírez dijo que perdieron el contacto a través de una aplicación de rastreo y llamaron al departamento del alguacil.

Un equipo de helicópteros respondió a su última ubicación conocida el viernes y siguió las huellas de los pies cerca de una sección remota del Pacific Crest Trail a lo largo de Mission Creek. La tripulación del helicóptero aterrizó en la nieve profunda para llegar a los excursionistas.

Para cuando fueron rescatados, Ramírez dijo que la chaqueta de su hijo se la llevaron las poderosas ráfagas de viento que azotaron las montañas. La carpa de los menores también se rompió, dijo.

"Nos dijeron: 'Ya estábamos convencidos de que íbamos a morir'", dijo Ramírez, de Cypress, California, a la AP.

La intensa nevada hizo que uno de los menores perdiera su abrigo y que se rompiera la tienda para acampar. Crédito: Cole White/Riley Ramirez

Scalise dijo que los excursionistas estaban bien preparados para la caminata, pero no para la histórica nevada. Se encontraron con 4 a 5 pies de nieve con ventisca y visibilidad limitada.

"Me consoló mucho saber que los muchachos estaban bien equipados, bien preparados y en buena compañía", dijo White. "También me gustaría decir que estoy muy orgulloso de ellos por salir a hacer un viaje y hacer todo lo posible para prepararse. Sé por mi parte que Cole pasó meses haciendo los preparativos. Mi sala estaba cubierta de equipos. Estaba constantemente haciendo cálculos y corriendo a la tienda por más raciones o lo que sea.

"Fue increíblemente desafortunado que tuvieran un clima inesperado de la forma en que pasó. Si alguno de nosotros hubiera pensado que habría sido tan extremo, habría cambiado los planes", agregó White.

Días de nevadas, de hasta 10 pies en algunos lugares, dejaron a muchos residentes de las montañas atrapados en sus hogares. El gobernador Gavin Newsom declaró estado de emergencia en 13 condados, incluido el condado de San Bernardino, donde las cuadrillas aún intentan reabrir las carreteras bloqueadas por la nieve.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.