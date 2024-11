Cierre temporal de varios carriles en autopista 118 en el Valle de San Fernando. Lo que debes saber 

La autopista 118 en dirección oeste cerca de San Fernando y Pacoima tendrá cierres totales y parciales de carriles a partir del viernes por la noche. Los cierres permitirán que los equipos trabajen de manera segura en el reemplazo de un sistema de alcantarillas en toda la carretera.

🚨 UPCOMING WEEKEND CLOSURE 🚨@CaltransDist7 is planning full and partial closures on SR-118 near San Fernando and Pacoima on Friday night, Nov. 15 and Saturday night, Nov. 16 at Glenoaks Blvd. to replace a culvert system. More details below 👇 https://t.co/pbHd4M3A5q pic.twitter.com/LPCUs2milz