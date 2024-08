Un popular restaurante cubano cerrará sus puertas tras 45 años de actividad

Un querido restaurante cubano cerrará sus puertas tras aproximadamente 45 años de actividad en el condado de Orange.

Félix Continental Café estaba repleto de clientes hambrientos el miércoles, mientras sus seguidores disfrutaban de su última oportunidad de saborear los platillos del restaurante. El propietario Carlos Calderón citó los desafíos económicos y el hecho de estar en el negocio durante mucho tiempo como razones para la decisión.

“Probablemente hace dos semanas se filtró la noticia de que íbamos a cerrar”, dijo.

Los padres de Calderón, Ramón y Lilia, abrieron el restaurante junto con su primo Tomás Llera en 1979. Carlos ayudó a su familia con el restaurante como trabajo a tiempo parcial y desde entonces ha asumido el cargo de gerente.

Dijo que cuando su familia abrió el local, solo tenían un artículo cubano en su menú: el famoso sándwich cubano del restaurante. Fue gracias a un cliente leal que la familia amplió el menú para incluir comidas más tradicionales.

“Uno de nuestros buenos clientes habló con nuestro padre y le dijo: ‘Tu origen es cubano. ¿Por qué no empiezas a introducir algunos de esos productos?’”, dijo Carlos.

Ahora, la familia está lista para cerrar definitivamente el jueves.

“Queremos aprovechar este momento para agradecer a nuestro dedicado equipo por su arduo trabajo, a nuestros asociados y a nuestros clientes que han sido parte de nuestra historia”, decía el sitio web del restaurante. “Su apoyo y compromiso han significado mucho para nosotros”.

“Lo extrañaré”, dijo Carlos. “Creo que mañana, que es nuestro último día, cuando… la última vez que cierre esa puerta, me emocionaré seguro”.

¿En cuanto a lo que le espera al dueño del negocio? Dijo que está ansioso por descansar y pasar tiempo con su familia.

Sin embargo, el restaurante ha sido vendido a un restaurante de mariscos que abrirá en una fecha no especificada.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.