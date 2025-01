Cerrajero ofrece servicios gratuitos a residentes que abandonaron sus carros por incendio Eaton

La generosidad de un cerrajero juega un papel clave para los propietarios de automóviles que regresan a los vecindarios afectados por el incendio de Eaton

Manuel Almanza abre una perspectiva más brillante para los residentes evacuados de la zona del incendio de Eaton que se quedaron sin acceso a sus automóviles.

Un cerrajero de larga trayectoria en el Valle de San Gabriel brinda sus servicios de forma gratuita a los residentes evacuados que se vieron obligados a abandonar sus automóviles al escapar del incendio de Eaton.

Altadena Lock and Key de Manuel Almanza abrió en 1951 en la comunidad que fue devastada por el incendio de Eaton después de que comenzó la noche del 7 de enero. Avivadas por una tormenta de viento de Santa Ana, las llamas destruyeron hogares y negocios, algunos de los cuales habían sido parte de la comunidad durante décadas.

"¿Cómo ha sido esta última semana, tener esta comunidad que amas con este incendio? Ha sido tranquilo. Muy tranquilo, muy triste", dijo Almanza.

Algunos residentes solo tenían minutos para escapar, por lo que tuvieron que dejar sus autos atrás. Almanza vio una forma de ayudar.

"Los autos simplemente se fueron. Los dejó allí y allí y no hay casas, así que no hay llaves para volver a entrar en el auto", dijo Almanza. "No hay llaves para volver a entrar en el auto, y son muchos autos, pueden ser cientos, miles de autos".

Almanza está ayudando a los conductores a volver a entrar en sus autos de forma gratuita.

Walter Butler es uno de los propietarios de autos que recibió ayuda del bondadoso cerrajero. La casa de Butler se quemó en el incendio de 23,700 acres, uno de los más destructivos registrados en California, pero su Mustang todavía se podía conducir.

"Me está ayudando a moverme de nuevo", dijo Butler. "Recibo el auto que sobrevivió. Recibo transporte. De no tener transporte a tenerlo, eso significa mucho".

Para Almanza, la perspectiva más brillante que abre es parte del trabajo.

"Solo quiero hacerlo", dijo. "Ojalá pudiera ayudar a cientos. Ojalá tuviera 20 camiones para revisar a todos los que están allí y hacer estas llaves".

Almanza dijo que planea seguir ofreciendo el servicio gratuito durante las próximas semanas. El costo típico puede llegar a los $500.

Algunas órdenes de evacuación se levantaron el jueves en el incendio de Eaton. El incendio al noreste de Los Ángeles estaba contenido en un 55 por ciento en aproximadamente 14,100 acres.