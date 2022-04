Incendio destruye hotel en construcción en Camarillo

Un hotel de cuatro pisos en construcción en la parte de Camarillo del condado de Ventura se incendió el martes por la noche, enviando llamas y humo al cielo y creando un gran espectáculo para los conductores en la cercana Autopista 101.

El fuego comenzó el martes, alrededor de las 7 p.m. La construcción estaba cerca de Camarillo Outlets, justo al lado de la salida de Las Posas Road en la autopista.

La causa del incendio está bajo investigación, pero la estructura de madera quedó envuelta en llamas en cuestión de minutos.

Bomberos apagaron el fuego en el lugar. Según testigos escucharon explosiones de gas propano.

Los fuertes vientos en el sur de California empeoraron una situación que ya era mala, provocando que las llamas soplaran intensamente alrededor de la estructura.

El viento también arrojó brasas a la maleza cercana.

El miércoles, a las 5 a.m., los bomberos del Departamento de Bomberos del Condado de Ventura habían apagado la mayor parte del incendio, pero permanecieron en el lugar para apagar los puntos críticos. Las vías en el área seguían cerradas el miércoles por la mañana.

Los investigadores dicen que los trabajadores de la construcción estaban en el lugar cuando comenzó el incendio.

