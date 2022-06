Ya llegó el calor del verano. Esto es lo que tienes que recordar para protegerte

El chisporroteo del verano está en pleno apogeo, con temperaturas que a veces alcanzan los tres dígitos.

Estas altas temperaturas aumentan las posibilidades de enfermedades relacionadas con el calor.

Cuando se trata de seguridad térmica, es importante recordar a las poblaciones vulnerables como los niños y los ancianos.

Son poblaciones que pueden verse severamente afectadas durante las altas temperaturas.

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) informa que el calor es uno de los principales asesinos relacionados con el clima en el país.

Como es habitual durante las olas de calor, los meteorólogos instan a las personas a beber muchos líquidos, buscar espacios con aire acondicionado y controlar a familiares y vecinos vulnerables.

"El calor extremo aumenta significativamente el potencial de enfermedades relacionadas con el calor, particularmente para aquellos que trabajan o participan en actividades al aire libre", según el NWS.

“Los niños pequeños y las mascotas nunca deben dejarse desatendidos en los vehículos bajo ninguna circunstancia. Esto es especialmente cierto durante el clima cálido o caluroso, cuando los interiores de los automóviles pueden alcanzar temperaturas letales en cuestión de minutos”.

¿Qué debo hacer para protegerme del calor?

Con esto en mente, el calor puede provocar muchos otros problemas relacionados con la salud que pueden ser muy dañinos.

En la medida de lo posible, se alienta a las personas a permanecer en el interior con aire acondicionado y evitar largos períodos de exposición al sol al aire libre.

Si se encuentra al aire libre, es importante mantenerse hidratado y abstenerse de realizar actividades físicas extenuantes.

Las mascotas podían sufrir quemaduras de sus patas en el asfalto si las sacan a pasear durante las olas de calor.

También puede ayudar usar ropa ligera y holgada, en lugar de colores oscuros.

No nos olvidemos de nuestros amigos peludos.

Si tiene mascotas, es importante vigilarlas y mantenerlas en áreas frescas y sombreadas.

Dejar caer unos cubitos de hielo en su tazón de agua también puede ayudar a mantenerlos frescos e hidratados.

Centros de enfriamiento en el sur de California

Para una lista de centros de enfriamiento en el condado de Los Ángeles, haga clic aquí.

Puede encontrar información sobre los centros de enfriamiento en la ciudad de Los Ángeles llamando al 311.

Puede encontrar una lista de centros de enfriamiento en el condado de Riverside haciendo clic aquí.

