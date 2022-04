Consejos para el clima cálido: cómo protegerse del calor extremo

Las temperaturas pueden dispararse en cualquier época del año en el sur de California.

Entonces, ¿cómo vas a mantenerte fresco?

Los cubitos de hielo, el helado o el agua helada son sin duda lo que necesitamos con la ola de calor. Es importante mantener la calma durante esta peligrosa ola de calor, y aquí hay algunas sugerencias.

Consejos de calor para mantenerse fresco

¡Manténgase hidratado! Cuanto más hidratado esté, más efectivo será su cuerpo para mantenerlo fresco.

Beba agua, no bebidas gaseosas y alcohólicas, que lo deshidratan. A los niños les gustan las bebidas dulces. Asegúrate de darles agua con fresas, naranjas o kiwi para endulzar el agua. ¡Evite el azúcar y las bebidas con cafeína!

No esperes a tener sed para beber agua. Manténgase un paso por delante de la sed y beba agua durante todo el día. Esto es primordial cuando hace ejercicio, trabaja al aire libre o si está tomando medicamentos o tiene una condición de salud. Mantenga agua al alcance de la mano, en su escritorio, en su automóvil o en su bolso, para que se acuerde de beber.

Las frutas y verduras tienden a tener un alto contenido de agua, lo que las convierte en excelentes opciones para ayudarlo a satisfacer sus necesidades de hidratación.

Mantenga el agua a temperaturas moderadas. Beba más líquido cuando está a la temperatura adecuada, ni demasiado caliente ni demasiado frío. Cuidado con las bebidas energéticas. Las bebidas energéticas populares son muy diferentes de las bebidas deportivas. Están llenos de cafeína y azúcar y pueden deshidratar en lugar de saciar la sed.

Evite el ejercicio a la mitad del día. Si necesita hacer ejercicio al aire libre, hágalo temprano en la mañana cuando la temperatura es más baja.

Use ropas con telas naturales ligeras y de colores claros como el algodón y el lino, ya que ayudarán a que tu piel respire y permitan que el sudor se evapore. Eso ayudará a que se refresque.

Sudamos alrededor de medio litro al día en ambos pies (y nos preguntamos por qué apestan), así que si puede, use sandalias o chancletas para que el sudor de tus pies se evapore.

Para refrescarse rápidamente, coloque las muñecas por un grifo de agua fría o guarde un rociador de agua en el refrigerador para refrescarse rápidamente en la cara.

Mantenga algunas toallitas húmedas en su bolso para que pueda refrescarse las manos, la cara y el cuello si hace calor o está húmedo.

¿Quiere mantenerse fresco por la noche? Una forma es lavarse los pies con agua fría o tomar una ducha fría antes de acostarse, especialmente si hace calor durante la noche o tiene sudores calientes.

Use un ventilador para hacer circular el aire de las ventanas abiertas. Mantenga sus persianas o cortinas cerradas durante el día, para que su casa no se caliente mientras usted está fuera. ¡Apague los electrodomésticos grandes y ayude a prevenir apagones!

Para refrescarse en la cama, intente guardar la funda de la almohada o las sábanas en una bolsa de plástico en el refrigerador durante el día. Póngalos de nuevo en la cama por la noche. La tela se mantendrá fresca cuando intentes dormir.

Y traiga a sus mascotas al interior de la casa y asegúrese de que tengan sombra y agua.

Sam DiGiovanna es un veterano del servicio de bomberos de 35 años. Comenzó en el Departamento de Bomberos del Condado de Los Ángeles, se desempeñó como Jefe de Bomberos en el Departamento de Bomberos de Monrovia y actualmente se desempeña como Jefe en la Academia de Bomberos de Verdugo en Glendale.

