Buscan a hombre de Idyllwild que desapareció en las montañas del condado de Riverside

Los familiares y los agentes están pidiendo ayuda para localizar a un hombre de 47 años que desapareció en una carretera de montaña en el condado de Riverside.

López-Fajardo, que trabaja en el restaurante Red Kettle en Idyllwild, fue reportado como desaparecido el 16 de agosto. Se les dijo a los agentes que fue visto por última vez el día anterior alrededor de las 6:30 p. m. en la cuadra 63000 de la autopista 74 en Mountain Center, ubicada en las montañas de San Jacinto del centro-oeste del condado de Riverside al sur de Idyllwild.

López-Fajardo había ido a visitar a una hermana en el hospital antes de su desaparición. Su camioneta fue encontrada abandonada y saqueada.

Conocido por muchos como Lupe, los miembros de la familia y compañeros de trabajo de toda la vida dijeron que López-Fajardo es una persona amable y de buen carácter y padre de dos hijos.

"Es una persona increíble", dijo su compañero de trabajo Damien Yawman. "Nada de esto tiene sentido".

Un equipo de búsqueda, que incluía un K9 y una unidad aérea, se desplegó en el área, pero no había señales de López-Fajardo. Las búsquedas continuaron en los días siguientes y el Departamento del Sheriff del condado de Riverside emitió un volante de persona desaparecida.

Se describió a López-Fajardo como una persona de 5 pies y 7 pulgadas de alto, de aproximadamente 200 libras, con cabello negro y ojos marrones. Fue visto por última vez con una camisa azul y pantalones cortos de chándal grises.

