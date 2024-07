Boxeadora pasa de ser Atleta de la Semana de Telemundo 52 a representar a EEUU en los Juegos Olímpicos de París

Cuando Jajaira González se sintió retada por un niño que le dijo que el boxeo no era para mujeres, la joven decidió que demostraría que el deporte sí era para ella.

Jajaira hizo parte del segmento de Atleta de la Semana de Telemundo 52 Los Ángeles en el 2015, el cual muestra a los niños que tienen sueños grandes en diversos deportes.

Ahora, a los 27 años, Jajaira González se prepara para representar a Estados Unidos en los Juegos Olímpicos de París.

El destino le tenía una prueba para iniciar su aventura en un deporte mayormente dominado por los hombres.

Cuando un niño le dijo que el intercambio de golpes no era para niñas, “mi hija se molestó y me dijo ‘quiero que me pongan con él’ y dije ‘no, tú no puedes’, pero ella insistió entonces fue ahí cuando yo empecé a entrenarla”, contó su padre, José González en el 2015, cuando Jajaira hizo parte del segmento semanal Atleta de la Semana de Telemundo 52 Los Ángeles.

Desde entonces su padre se convirtió en su entrenador.

A teravés del trabajo duro y la disciplina, Jajaira siempre quiso clasificar a los Juegos Olímpicos y ocupar el primer puesto. Cuando tenía 17 años, la joven boxeadora asombró al mundo al ganar la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de la Juventud de la división de 57 a 70 kilogramos, evento que se realizó en China.

En el 2015, cuando tenía 17 años, Jajaira González participó en el segmento de Telemundo 52 Los Ángeles, llamado Atleta de la Semana. Le presentamos este video histórico, pues nueve años después, Jajaira se prepara para representar a Estados Unidos en los Juegos Olímpicos de París.

“Todos los sacrificios que hice, como que no estaba en mi casa por meses, cuando gané sentí que todo eso vale la pena”, dijo Jajaira en el 2015.

De Atleta de la Semana a atleta Olímpica

A pocos días de que inicien los Juegos Olímpicos de París, Jajaira González puede ver el camino recorrido para cumplir su sueño. La boxeadora recordó, cuando estaba entre las cuerdas, que solo se necesita un segundo para mandar a la lona a los obstáculos que le impedían llegar a la la meta..

Jajaira logró clasificar para los Juegos Olímpicos tras asegurar su medalla de bronce en la división de 60 kilogramos durante los Juegos Panamericanos realizados en Santiago de Chile el 25 de octubre del 2023.

Este es solo un round de la contienda que ha librado Jajaira, una joven que ha descubierto que es una peleadora en la vida y una boxeadora en el cuadrilátero.

Desde muy joven descubrió que hay momentos que terminan tatuados sin tinta en nuestro cuerpo, como el día que se quedó a las puertas de clasificar a los Juegos Olímpicos de Río en el 2016.

“Me sentía bien sola, me sentía bien deprimida, como que no iba a ser nada yo en la vida”, dijo Jajaira.

Asegura que la pelea más grande no la tuvo dentro del cuadrilátero, sino que fue creer en que podía levantarse de la lona después de ese duro golpe.

“Me dije un día como que, no puedo seguir viviendo así, tengo que regresar al boxeo, es mi vida, es todo lo que sé, y me encanta”, dijo Jajaira.

Ese momento, fue un hecho extraordinario construido con el material con el que se fabrican los sueños ya que una llamada de la Federación de Boxeo cambió por completo el tono oscuro de su vida.

“Me dijeron que si me quería mover de 125 libras a 132 libras, y pues les dije que sí. Y fui, y, gané el lugar y empezamos a entrenar, fuimos a diferentes competencias, y en octubre del 2023 califiqué para las olimpiadas”, recuerda Jajaira.

Fue la primera boxeadora en clasificarse a París 2024 y ahora asegura que es hora de añadir minutos a una historia que no ha hecho más que empezar antes de que enfrente a su gran rival para ganar una medalla de oro.

Se concentra en visualizarse como ganadora ya que sabe que la disciplina es el puente que une las metas con los logros.

“La más grande pues soy yo. Yo pienso que si yo hago todo lo que tengo que hacer como entrenamiento y quedarme disciplinada y todo, nadie me puede ganar”, agregó con confianza en sí misma.

Hoy con convicción sabe que el secreto de su éxito se debió a que boxeo con el corazón y sus puños la siguieron.

Jajaira es una de las atletas México americanas que representará a Estados Unidos en los Juegos Olímpicos, confía en que peleará por la medalla de oro por que asegura que toda campeona, fue una vez contendiente, que se negó a bajar los brazos.