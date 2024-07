Levantan orden de evacuación tras incendio en Simi Valley; más de 100 acres quemados

Una orden de evacuación fue levantada después de que el incendio Sharp en el área de Simi Valley amenazara decenas de hogares el miércoles.

El incendio se informó a las 1:45 p.m. en la cuadra 2800 Sharp Road cerca de Ditch Road, dijo el Departamento de Bomberos del Condado de Ventura.

#Sharpfire; A second fire has started in @City_SimiValley off Sharp rd near ditch rd. The estimated size is 5 acres and there is a structure threat. A second alarm with additional air tankers has been requested. The fire is being pushed by a westerly wind. @VCFD @CountyVentura… pic.twitter.com/fczaCyAo5E