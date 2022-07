CNBC: Blogger gana casi $800,000 al año trabajando 10 horas a la semana y viajando en velero

Cuando creé mi blog de dinero y estilo de vida Making Sense of Cents en 2011, no tenía idea de lo que estaba haciendo.

Yo era un analista financiero de 22 años que ganaba $40,000 al año y luchaba por pagar mis préstamos estudiantiles. Pero mi deuda fue en realidad una gran parte del motivo por el que comencé a escribir en un blog: quería realizar un seguimiento y compartir el progreso de mis objetivos financieros.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

Once años después, Making Sense ha crecido más allá de mis sueños más salvajes. Durante los últimos cinco años, he ganado un promedio de $760,000 por año en ingresos pasivos al brindar consejos sobre cómo comenzar a invertir, qué productos financieros usar y cómo abordar otras decisiones financieras.

Mi esposo y yo hemos alcanzado la independencia financiera y hemos ahorrado lo suficiente para jubilarnos cuando queramos. Esto me ha permitido vivir mi estilo de vida ideal: trabajo solo 10 horas a la semana y viajo a tiempo completo en nuestro velero. Regularmente salgo a bucear, explorar y hacer senderismo.

Lo mejor de todo es que tenemos mucho tiempo para pasar con nuestra hija de seis meses.

Cómo comencé mi blog financiero

Making Sense comenzó como un pasatiempo, pero unos seis meses después de comenzar a escribir, mi amigo me puso en contacto con una empresa que quería que escribiera una publicación patrocinada para ellos. Me pagaron $100 para llegar a mis 50,000 visitantes mensuales del sitio.

Después de eso, comencé a estudiar a otros blogueros que ganaban dinero con sus blogs. Publiqué con más frecuencia y configuré anuncios gráficos en mi sitio web. También continué escribiendo publicaciones patrocinadas acercándome a marcas con las que vi trabajar a otros blogueros.

En solo dos años, ganaba entre $5,000 y $10,000 por mes, más de lo que ganaba en mi trabajo diario. Una vez que pagué por completo mis préstamos estudiantiles en 2013, decidí dejar mi trabajo y escribir blogs a tiempo completo.

Durante los primeros años, me concentré en el elemento de blogs de mi negocio y publicaba nuevas publicaciones casi todos los días. También publiqué artículos de invitados en los blogs de mis amigos.

Luego redoblé mi presencia en las redes sociales. Ahora tengo 110,000 seguidores en Facebook, donde publico varias veces al día, y 161,000 seguidores en Pinterest, donde publico unas dos veces por semana. También tengo más de 130,000 suscriptores de correo electrónico.

A lo largo de los años, he aprovechado mi audiencia para crear varias fuentes de ingresos pasivos. Y en 2016, lancé mi primer curso de blogs. Hoy, escribo y publico blogs solo una o dos veces por semana, y he ganado más de $4,000,000 de ingresos brutos en los últimos cinco años.

Cómo gano $760,000 al año en ingresos pasivos

Obtener ingresos pasivos de un blog no significa que nunca tengas que trabajar. Siempre tendrá que administrar el lado contable de su negocio, mantener su sitio web y crear contenido nuevo. Pero puede hacer mucho trabajo por adelantado y ganar dinero durante años con poco mantenimiento.

Tengo tres impulsores principales de ingresos pasivos: marketing de afiliados, ventas de cursos y publicidad gráfica.

Las comisiones de marketing de afiliados representan aproximadamente el 50% de mis ingresos. Me pagan cuando dirijo tráfico o ventas a marcas asociadas a través de enlaces en mi blog, incluso en publicaciones que se crearon hace meses o años y que todavía se pueden encontrar a través de Google, mis canales de redes sociales y mi blog.

Alrededor del 20% de mis ingresos proviene de la venta de cursos. Tengo dos cursos de blogs que vendo a la audiencia de mi blog y a los suscriptores de correo electrónico: Dar sentido al marketing de afiliados y Dar sentido a las publicaciones patrocinadas.

Mira a qué se debe este fenómeno en el actual mercado inmobiliario.

Creé mi primer curso sobre Teachable e hice todo el trabajo de planificación, redacción y grabación. Encargué los elementos de diseño gráfico a freelancers.

Vendo Making Sense of Affiliate Marketing por $197 y Making Sense of Sponsored Posts por $159, ambos cuestan mucho menos que lo que cobran mis competidores. No obstante, he ganado más de $1,000,000 a lo largo de los años con estos dos cursos.

También obtengo ingresos pasivos a través de comisiones de publicidad gráfica a través de Adthrive. Me pagan cuando los lectores ven o hacen clic en un anuncio generado automáticamente en mi blog.

Mis mejores consejos para obtener ingresos pasivos

Siempre estoy tratando de aumentar mis ingresos pasivos. Además de escribir blogs, mi esposo y yo invertimos tanto en acciones individuales como en cuentas de inversión para agregar nuestro fondo de jubilación.

Como vivo y viajo en un velero, no siempre hay internet confiable. Entonces, sin los generadores de ingresos pasivos, mi familia y yo no podríamos disfrutar de este maravilloso estilo de vida nómada.

Estos son mis mejores consejos para crear contenido que pueda ayudarlo a obtener ingresos pasivos:

1. ESCRIBE COMO HABLAS

En Making Sense, analizo temas financieros utilizando un lenguaje que es fácil de leer y comprender. Las personas se van sintiendo que han aprendido algo en lugar de sentirse condescendientes o confundidas. Esto hace que sea más probable que regresen o compartan mi blog con sus amigos.

Asegúrate de que el lenguaje de tus redes sociales también sea atractivo y agradable. Un buen truco es escribir como si estuvieras hablando casualmente con un amigo mientras tomas un café.

2. DIVERSIFIQUE SUS FLUJOS DE INGRESOS

El marketing de afiliados, la publicidad gráfica y las ventas de productos digitales son algunas de sus mejores apuestas para obtener ingresos pasivos.

La diversificación de sus flujos de ingresos le permite no depender de una sola forma de ganar dinero o de una sola de sus fuentes de tráfico. En su lugar, tendrá flujos de ingresos equilibrados para mitigar el riesgo

3. PUBLICA CONSTANTEMENTE

Si bien sus blogs antiguos pueden generarle ingresos durante años, sigue siendo una buena idea seguir generando contenido nuevo. Esto lo ayuda a atraer nuevos lectores o seguidores y al mismo tiempo mantener a los leales (que no quieren ver las mismas cosas una y otra vez).

4. SEA LO MÁS ÚTIL POSIBLE

El objetivo es hacer que la gente quiera volver a tu blog. Desea que confíen en usted lo suficiente como para comprar un curso o un producto afiliado que recomendó.

Pregunte a los lectores qué quieren leer más o qué preguntas tienen. Realice su propia investigación sobre las tendencias en busca de nuevas ideas. Incluya consejos prácticos que puedan usar de inmediato. Y, por último, solo promociona y vende productos en los que crees personalmente.

Michelle Schroeder-Gardner es la fundadora de Making Sense of Cents, donde ayuda a los lectores a tomar decisiones inteligentes sobre cómo ganar, ahorrar, gastar e invertir. Pagó casi $40,000 en deudas de préstamos estudiantiles en solo siete meses y ahora viaja a tiempo completo con su familia en un velero. Síguela en Instagram, Facebook y Pinterest.

Este artículo fue publicado originalmente en inglés por Michelle Schroeder-Gardner, para nuestra cadena hermana CNBC.com. Para más de CNBC entra aquí.