Biden asistirá a una recaudación de fondos repleta de estrellas en el centro de Los Ángeles

El presidente Joe Biden regresó el sábado a Southland para un evento de recaudación de fondos de campaña repleto de estrellas en el centro de Los Ángeles, en el que también participarán el ex presidente Barack Obama y celebridades que lo apoyan, George Clooney y Julia Roberts.

El Air Force One aterrizó en LAX a las 5:04 a.m. del sábado, según un informe de la Casa Blanca. Biden salió del avión a las 5:32 a. m. con su hija Ashley Biden.

El presentador del programa nocturno Jimmy Kimmel también participará en la reunión en el Peacock Theatre, moderando una discusión entre Biden y Obama. Se espera que el evento sea similar a una recaudación de fondos que la campaña de Biden celebró en marzo en la ciudad de Nueva York y en la que el presentador de un programa de entrevistas Stephen Colbert moderó una charla entre Biden, Obama y el expresidente Bill Clinton.

Según varios informes, las entradas para la reunión exclusiva comenzaron en $250, llegando hasta $500,000 para asientos en el frente de la casa, sesiones fotográficas y una fiesta posterior.

"El evento ya ha recaudado más de 28 millones de dólares y sigue contando, lo que lo convierte en la mayor recaudación de fondos en la historia del Partido Demócrata", dijo un comunicado de la campaña de Biden el sábado por la mañana. El evento de marzo en Nueva York recaudó 26 millones de dólares, según el New York Times.

Entre los organizadores del evento se encuentra el magnate del entretenimiento Jeffrey Katzenberg, copresidente de la campaña Biden 2024.

"Este sábado vamos a ver una participación récord y sin precedentes de los medios de comunicación y el mundo del entretenimiento", dijo Katzenberg en declaraciones recogidas por Los Angeles Times. “El entusiasmo y el compromiso por Biden-Harris no podrían ser más fuertes. Todos entendemos que esta es la elección más importante de nuestra vida”.

También se espera que los actores Jason Bateman, Jack Black, Kathryn Hahn y Sheryl Lee Ralph asistan a la reunión del sábado.

La recaudación de fondos podría ser la última aparición importante de Biden en el sur antes de las elecciones de noviembre, lo que la convierte en un evento crítico para un titular acosado por las continuas quejas de los consumidores sobre el costo de los alimentos y la gasolina, y la creciente división sobre la postura de Estados Unidos en Israel. -Guerra de Hamás.

Se sabía que se estaba preparando al menos una protesta para la visita del presidente. Un grupo de “judíos, palestinos y aliados de Jewish Voice for Peace-Los Ángeles” estaba planeando una manifestación frente al Peacock Theatre para pedir a Estados Unidos que “imponga inmediatamente un embargo de armas a las ventas de armas estadounidenses a Israel y ponga fin al conflicto en curso”. genocidio contra los palestinos”.

Mientras tanto, el Partido Republicano de California criticó el evento de recaudación de fondos de gran valor.

"Nada les dice a los estadounidenses en apuros: 'Entiendo por lo que están pasando y estoy dispuesto a ayudar', como pasar una noche charlando con los muy conocidos George Clooney, Julia Roberts y otras celebridades de Hollywood", Jessica Millan Patterson, la representante de California. dijo la presidenta del Partido Republicano, en un comunicado.

“Lo que probablemente verá en la ostentosa fiesta del presidente Biden en Los Ángeles: protestas antiisraelíes que dividen a su partido, excusas de por qué cuestiones como la inflación y la inmigración ilegal no son tan malas como los californianos saben, y un grupo de personas desconectadas Élites de Hollywood que temen que su abanderado no esté a la altura del trabajo.

“Lo que probablemente no verás: miembros y candidatos demócratas de la Cámara de Representantes que no quieren verse atrapados cerca de un Biden increíblemente impopular”, dijo. "La típica toma de efectivo demócrata de Hollywood no será suficiente para salvar a Biden de que los votantes lo retiren en noviembre".

El presunto candidato presidencial republicano, Donald Trump, estuvo en el sur del país para su propia campaña de recaudación de fondos la semana pasada. Habló en un evento para recaudar fondos en Newport Beach, con boletos que iban desde $3,300 para un almuerzo hasta $100,000 para ser designado miembro del comité anfitrión. El costo de una sesión fotográfica con Trump comenzó en $35,000.

Trump también asistió a una recaudación de fondos en Beverly Hills, con entradas que oscilaban entre 5.000 y 250.000 dólares.

Biden estuvo por última vez en el área de Los Ángeles a finales de febrero, cuando asistió a una recaudación de fondos en la casa del magnate de los medios israelí-estadounidense Haim Saban en la comunidad cerrada de Beverly Park, cerca de Mulholland Drive.

Las entradas para ese evento oscilaron entre $3,300 y $250,000, y aquellos que donaron al menos $25,000 pudieron tomarse una foto con Biden, según el sitio web de noticias de entretenimiento Deadline.

Biden también hizo una breve parada en Los Ángeles los días 3 y 4 de febrero, donde se reunió con líderes de la industria del entretenimiento para presionar en busca de apoyo para su campaña. El Times informó que la reunión se celebró en una casa propiedad de George Lucas.

En diciembre, Biden estuvo en el área durante dos días para eventos de recaudación de fondos y reuniones de campaña, incluida una recaudación de fondos en la casa de los inversionistas José Feliciano y Kwanza Jones. También asistió a un evento repleto de estrellas en Holmby Hills que incluyó a Steven Spielberg, Rob Reiner, Shonda Rhimes, el gobernador Gavin Newsom, la alcaldesa Karen Bass y su ex oponente, el desarrollador Rick Caruso, y una actuación de Lenny Kravitz.