Beutner: reapertura de escuelas del LAUSD depende de acuerdo sindical

El superintendente del Distrito Unificado de Los Ángeles (LAUSD), Austin Beutner, dijo este lunes que cree que el distrito está cerca de llegar a un acuerdo con el sindicato de maestros sobre los esfuerzos para reiniciar las clases presenciales, una medida que el sindicato quiere que se retrase hasta que el personal de la escuela esté vacunado y disminuyan las tasas de casos de COVID-19 en el condado.

“Si bien esperamos un acuerdo con UTLA (Maestros Unidos de Los Ángeles) esta semana, continuaremos avanzando en los planes para reabrir escuelas, ya que hay mucho por hacer para prepararse '', dijo Beutner durante su discurso semanal el lunes, señalando que los maestros del LAUSD se volvieron elegibles para las vacunas a partir de la semana pasada.

“Desde que las escuelas cerraron hace casi un año, hemos trabajado codo con codo con todos nuestros socios laborales para ayudar a los estudiantes a continuar aprendiendo, brindamos apoyo a las familias trabajadoras a las que servimos y nos aseguramos de proteger la salud y la seguridad de todos en la comunidad escolar”, dijo.

Pero los miembros del sindicato de maestros votaron abrumadoramente la semana pasada para exigir la vacunación de todos los maestros y el personal y una mayor reducción de la tasa de nuevas infecciones por COVID-19 en el condado antes de aceptar regresar al aula. El esfuerzo de vacunación está bien encaminado, con el gobernador Gavin Newsom comprometiendo 25,000 dosis de vacuna al LAUSD con la esperanza de acelerar el regreso a los campus.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

“Una parte importante del trabajo para reabrir escuelas es completar nuestros acuerdos con todos nuestros socios laborales que cubren el regreso”, dijo Beutner.

“Representan a todas las personas que han trabajado incansablemente durante esta crisis y continuarán haciéndolo una vez que los estudiantes regresen a las escuelas. Tenemos acuerdos vigentes con los sindicatos que representan a los conserjes, trabajadores de la cafetería, conductores de autobuses, asistentes de maestros, asistentes de educación especial, personal de oficina, asistentes de biblioteca, policía escolar, gerentes de planta, directores y administradores y personal de mantenimiento. Todavía no tenemos un acuerdo con [el sindicato] de Maestros Unidos de Los Ángeles a pesar de meses de negociaciones”.

Con maestros elegibles para vacunas y el estado asignando dosis al LAUSD, el distrito está operando un sitio de vacunas a gran escala dedicado a los trabajadores escolares en el Estadio SoFi en Inglewood.

“La última pieza del rompecabezas son las vacunas para el personal escolar”, dijo Beutner.

“Comenzamos la semana pasada con tres sitios de vacunación en las escuelas, así como el súper sitio en Hollywood Park y hoy abrimos tres sitios escolares más. Hace solo una semana iniciamos el esfuerzo para aproximadamente 54,000 de nuestros 86,000 empleados y ya más de 35,000 de ellos han recibido su primera dosis de la vacuna, están haciendo citas para hacerlo o han decidido que no desean recibir la vacunación en este momento”.

Beutner dijo que alrededor del 10% de los empleados le han dicho al distrito que no quieren vacunarse.

Newsom firmó el viernes un paquete legislativo de $ 6.6 mil millones que ofrece incentivos para que las escuelas reanuden la instrucción en persona para los estudiantes hasta el segundo grado antes del 1 de abril y proporciona fondos para ayudar a recuperar el aprendizaje perdido durante la pandemia de COVID-19, posiblemente extendiendo el año escolar.

La legislación incluye un fondo común de incentivos de $2 mil millones, con dinero distribuido a las escuelas que reabren los campus para estudiantes de prejardín de infantes a segundo grado, así como para estudiantes de todas las edades con grandes necesidades. El dinero se destinará a mejoras de seguridad, como sistemas de ventilación y equipo de protección.

La propuesta no ordena la reapertura de las escuelas, pero aquellas que no lo hagan antes del 1 de abril perderán el 1% de su parte de los fondos por cada día que no cumplan con la fecha límite.

El dinero estará disponible para las escuelas en los condados que tienen una tasa promedio diaria de casos nuevos de COVID de menos de 25 por cada 100,000 residentes, que cubre la gran mayoría del estado, incluido todo el condado de Los Ángeles.

Más de dos docenas de distritos escolares y cientos de escuelas privadas en el condado ya han tenido “Planes de seguridad contra el COVID” aprobados por el Departamento de Salud Pública del condado, lo que los autoriza a reanudar la instrucción en persona para estudiantes hasta sexto grado. Algunos distritos escolares ya han reanudado dicha instrucción.

LAUSD se encuentra entre los distritos con un plan de seguridad aprobado, lo que significa que está autorizado a reabrir tan pronto como se llegue a un acuerdo con los maestros.

Beutner estableció previamente una fecha límite del 9 de abril para reabrir las escuelas primarias para la instrucción presencial, pero UTLA no ha acordado esa fecha, que dice está sujeta a conversaciones laborales.

El sindicato exige que todos los maestros y el personal escolar sean vacunados antes de regresar a la instrucción en persona. Tampoco quiere que los campus vuelvan a abrir hasta que el condado de Los Ángeles se mueva del nivel más restrictivo “púrpura” del plan estatal de reapertura económica durante COVID-19 y al nivel “rojo” menos restrictivo.

Los funcionarios sindicales argumentan que, si bien la tasa de transmisión en todo el condado ha caído por debajo del umbral de 25 por cada 100,000 residentes para que las escuelas vuelvan a abrir, muchos vecindarios a los que sirve LAUSD son de ingresos más bajos y tienen tasas que son tres veces más altas que las de las comunidades más prósperas.

Los miembros de UTLA aprobaron por última vez una declaración de oposición a la reapertura de los campus, diciendo que la instrucción presencial no se puede reanudar hasta que el condado esté en el nivel “rojo”; todo el personal de la escuela que regresa al trabajo en persona “está completamente vacunado o tiene acceso a la vacunación completa”; y existen medidas de seguridad en las escuelas, como equipos de protección, distanciamiento social, ventilación y “un régimen de limpieza”.

Según la presidenta del sindicato Cecily Myart-Cruz, 24,850 miembros de UTLA votaron y el 91% de ellos apoyó las demandas del sindicato.

Sin embargo, todas las demandas de UTLA podrían cumplirse potencialmente a finales de marzo o principios de abril. La tasa diaria promedio del condado de nuevos casos de COVID se redujo a 7,2 por cada 100,000 residentes la semana pasada y, salvo un aumento repentino, probablemente alcanzará el umbral para pasar al nivel “rojo” de la matriz de recuperación económica estatal esta semana.

El condado tendrá que mantener la tasa de casos baja durante al menos dos semanas para avanzar al nivel “rojo”.