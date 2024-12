Bandfest: El evento de presentación de las bandas que participan en el Desfile de las Rosas

Lo que debes saber BandFest es un evento presentado por REMO.

Fechas : 29 y 30 de diciembre; BANDFEST 1 es el 29 de diciembre, a las 2 p.m. BANDFEST 2 es el 30 de diciembre, a las 10 a.m., y BANDFEST 3 es el mismo día, a las 2 p.m.

Pasadena City College : 1570 E Colorado Blvd, Pasadena, CA 91106

$25 por sesión; las entradas están disponibles para comprar en línea.

¿Cuáles son algunas de las pequeñas cosas más importantes que se ven en el Desfile de las Rosas?

Los fanáticos del venerable evento de Pasadena pueden elegir los pétalos de rosa que adornan tantas carrozas, así como las pequeñas semillas, vainas y otros materiales naturales que ayudan a crear cada entrada colorida.

Otros fanáticos del Desfile de las Rosas pueden pensar en las joyas que atrapan la luz y adornan la alta tiara que usa la Reina de las Rosas, mientras que los pequeños adornos tejidos en una silla de montar se encuentran entre los favoritos de la multitud que defiende a los caballos.

Pero para los fanáticos de la música, las cosas más pequeñas del Desfile de las Rosas pueden ser las válvulas metálicas, así como todas las partes pequeñas y no tan pequeñas que componen una trompeta.

Las trompetas y otros instrumentos son fundamentales para el espectáculo vistoso, pero hay una manera de disfrutar de las talentosas bandas del Desfile de las Rosas días antes de que comience el desfile.

¿El gran y estridente evento?

Suenen las trompetas: es Bandfest presentado por REMO, una celebración anual de todas las bandas de música seleccionadas para aparecer en el desfile de Pasadena.

Antes de que esas bandas caminen por Orange Grove y Colorado Boulevard el primer día del año, aparecerán en Pasadena City College durante dos días, saliendo al campo para presentar algunos programas impresionantes y de sonido potente.

El Bandfest 2024 se desplegará, como las banderas de la guardia de color, el 29 y 30 de diciembre.

Ten en cuenta que cada una de las tres sesiones se vende por separado, así que si hay una banda en particular a la que te gustaría alentar o admirar en persona, te recomendamos que leas el programa antes de realizar la compra.

La banda de honor y las trompetas Herald del Torneo de las Rosas del Pasadena City College dan inicio a cada sesión de la manera tradicional y entusiasta, mientras que muchas bandas destacadas de lugares cercanos y lejanos de California se preparan para entrar en acción.

Las bandas de 2024 incluyen a The Jackson State University "Sonic Boom of the South", Heisinger Pigegarde (Elsinore Girls Marching Band) y United States Army Old Guard Fife and Drum Corps.

La Banda Heberto López, de Panamá, y la All Star Marching Band México serán dos de las bandas internacionales que participarán en el evento.

Encuentra todas las bandas y sus sesiones específicas en esta página.