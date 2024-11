Autoridades investigan un tiroteo que dejó una mujer muerta en Hollywood

Las autoridades estaban investigando el viernes un tiroteo que dejó una mujer muerta en Hollywood, según el Departamento de Policía de Los Ángeles.

La policía respondió a una llamada de disparos poco antes de las 4 de la tarde en el bloque 6000 de Barton Avenue, cerca de Vine Street.

Cuando los agentes llegaron encontraron a una mujer que sufría múltiples heridas de bala. La mujer, que no ha sido identificada, murió en el lugar de los hechos.

Los vecinos de la zona le dicen a nuestra cadena hermana NBCLA que escucharon múltiples disparos afuera.

"Estábamos sentados aquí y justo alrededor de las 4 creo que oímos disparos como - usted sabe uno tras otro boom, boom, boom, boom. Fueron cuatro o cinco o algo así", dijo Ernesto López, que vive en la zona. "Y justo después, cinco o diez minutos después, se oyó el vehículo de la policía pasar por aquí y el helicóptero justo encima".

No hubo más heridos. Aún no está claro el motivo del tiroteo.

"Me gustaría decir a la comunidad que estamos trabajando duro para asegurarnos de que no hay ninguna otra amenaza para ellos, creemos que este es un incidente aislado y no creemos que haya ninguna otra amenaza para la comunidad", dijo el capitán de la policía de Los Ángeles Robert Peters.