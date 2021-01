Autoridad de Transporte Metropolitano amplía el servicio Metro Micro a tres nuevas áreas

La Autoridad de Transporte Metropolitano del Condado de Los Ángeles está expandiendo su nuevo servicio de transporte privado Metro Micro a las áreas de Compton/Artesia, El Monte y North Hollywood/Burbank a partir del lunes.

Metro Micro reemplazará el programa Mobility on Demand de Metro, que ya operaba en las tres zonas.

Cada vehículo de transporte compartido tiene capacidad para 10 pasajeros, pero durante la pandemia de COVID-19, la capacidad se limitará a cinco pasajeros. Los viajes, que deben comenzar y terminar dentro de cada zona, costarán $1 durante los primeros seis meses en cada zona.

El programa está en asociación con RideCo. Inc. y está disponible en:

La zona de Compton/Artesia de 9 a.m. a 9 p.m. todos los días;

La zona de El Monte de 9 a.m. a 9 p.m. entre semana y de 10 a.m. a 10 p.m. en los fines de semana; y

La zona de North Hollywood/Burbank de 10 a.m. a 10 p.m. todos los días.

El programa Metro Micro ha prestado servicios a las áreas de Watts/Willowbrook y LAX/Inglewood desde que se lanzó el 13 de diciembre. La zona de Watts/Willowbrook opera entre las 5 a.m. y las 10 p.m. todos los días, y la zona de LAX/Inglewood opera los días de semana de 5 a.m. a 10 a.m. y 2 p.m. a las 7 p.m.

"Estamos increíblemente orgullosos de la conclusión exitosa de nuestro proyecto piloto Mobility on Demand y emocionados de que las lecciones aprendidas se apliquen para continuar brindando a nuestros pasajeros nuevas opciones de movilidad de alta calidad", dijo la semana pasada el director ejecutivo de Metro, Phillip A. Washington.

"Metro Micro ha asumido ese manto de innovación y experimentación y esperamos aún más éxito a medida que expandimos su presencia para ayudar mejor a nuestros pasajeros a moverse por el condado de Los Ángeles para viajes esenciales mientras reducimos el tráfico", agregó Washington.

El programa Mobility on Demand, que fue una asociación con la empresa de viajes compartidos Via, se creó para ofrecer viajes compartidos desde y hacia la estación de tránsito para ampliar el acceso a la red de tránsito del Metro. Durante la pandemia, ese programa se amplió para incluir supermercados y hospitales.

Con Metro Micro, los pasajeros pueden usar una aplicación móvil para planificar su viaje, incluso en Metro Micro y viajes en autobús y tren. El tiempo de espera promedio es de unos 10 minutos, según el sitio web de Metro.

"Nuestro trabajo es proporcionar a los angelinos formas asequibles y accesibles de moverse por nuestra ciudad y región", dijo anteriormente el alcalde de Los Ángeles y presidente de la junta de Metro, Eric Garcetti, sobre el programa.

"Metro Micro traerá la conveniencia de la tecnología de viajes compartidos a una fracción del costo, lo que significará menos congestión en nuestras calles, aire más limpio y otra forma de aprovechar al máximo nuestros sistemas de tránsito", agregó Garcetti.

La aplicación Metro Micro se puede descargar en la tienda de Apple en https://apple.co/2KCpWmP y en Google Play en https://bit.ly/3sJz7Tz.