Nuevo servicio de transportación ‘Metro Micro’ llega a Los Ángeles

La Autoridad de Transporte Metropolitano del Condado de Los Ángeles presentó su primera fase del Plan de Autobuses NextGen y su proyecto Metro Micro, ambos programados para lanzarse oficialmente el domingo.

NextGen es una revisión de la red de autobuses de Metro, la primera en más de 25 años, y está diseñada para acelerar los viajes en autobús, proporcionar viajes más frecuentes a la mayor parte de los usuarios del sistema y mejorar la confiabilidad y accesibilidad.

Metro Micro es un servicio de viaje compartido que usa camionetas y vehículos pequeños que serán operados por Metro en zonas seleccionadas. El servicio está diseñado para integrarse directamente en nuestro sistema de tránsito existente y mejorar el servicio de tránsito donde es difícil operar autobuses de ruta fija.

“Nuestra misión es crear un sistema de transporte de clase mundial para Los Ángeles al brindarles a los angelinos una amplia gama de opciones de transporte convenientes, confiables y asequibles para llegar a donde necesitan ir”, dijo el alcalde de Los Ángeles y presidente de la Junta de Metro, Eric Garcetti. "Con NextGen y Metro Micro, estamos implementando dos proyectos clave en nuestra búsqueda de una ciudad y una región definidas por una mayor movilidad y prosperidad expandida para cada pasajero, viajero y residente".

Metro Micro es un servicio de viaje compartido que utiliza camionetas para viajes cortos dentro de las zonas de servicio designadas en el condado de Los Ángeles.

El servicio permitirá a los pasajeros planificar viajes completos con Metro Micro y su viaje en autobús o tren en tiempo real, utilizando una sola aplicación móvil, navegador de Internet o el centro de llamadas de Metro. Los pasajeros podrán pagar el servicio utilizando su tarjeta TAP y su cuenta TAP o con una tarjeta de débito, crédito o crédito prepago.

Los viajes tendrán un costo inicial de $1 por viaje (transferencia no incluida) durante los primeros seis meses de servicio de Metro Micro en cada zona. El personal de Metro regresará a la Junta al final del período introductorio de seis meses para considerar posibles ajustes de tarifas, dijeron los funcionarios de Metro.

El domingo, el servicio se lanzará en sus dos primeras zonas, el área sur de Los Ángeles y el área de LAX / Inglewood. El horario de servicio en el lanzamiento es en Watts / Willowbrook de 5 a.m. a 11 p.m., los siete días de la semana, y LAX / Inglewood: de 5 a.m. a 10 a.m. y 2 p.m. a las 7 p.m., de lunes a viernes,

Puede encontrar más información en www.metro.net/.