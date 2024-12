Aumento de los avistamientos de drones sobre el condado de Riverside

Residentes del condado de Riverside captaron misteriosas luces en el cielo que podrían ser drones, en medio de informes de avistamientos en la costa este.

Residentes de todo el condado informaron haber visto los sistemas de aeronaves no tripuladas (UAS), desatando preocupaciones sobre quién los está volando y por qué. Un residente en Hemet informó haber visto tres aviones no tripulados alrededor de las 6 p.m. del viernes. Damon Angel, residente de Temecula, dijo que los había visto en tres noches diferentes a lo largo de la semana.

"Del tamaño de un carro", los describió. "Es una locura. Es algo que no mucha gente puede creer porque es muy extravagante. Es del tamaño de un carro".

Le dijo a nuestra cadena hermana NBC4 que no tenía ninguna duda de lo que eran los aparatos.

"He jugado con drones de niño y he tenido los pequeños, cuadrados diminutos o lo que sea. Pero estos no son así, son triángulos gigantes con luces que no hacen ruido".

Según Angel, los drones que ha visto parecen estar volando por ahí. Dijo que durante uno de sus avistamientos, vio a uno ir de noroeste a oeste sobre la colina de Rancho.

Un residente de Laguna Beach, que pidió permanecer en el anonimato, dijo haber visto varios drones el 29 de noviembre.

"Se parecen mucho a los que se han visto en Nueva Jersey", declaró.

El aumento de los avistamientos de drones tiene en vilo a los estadounidenses, y varios dirigentes estatales han pedido ayuda federal. El gobernador de Maryland, Larry Jogan, declaró haber captado drones sobrevolando su casa, y el gobernador de Nueva Jersey, Phil Murphy, escribió una carta al presidente Joe Biden solicitando ayuda federal para investigar el origen de los aparatos.

En respuesta a los avistamientos, la Administración Federal de Aviación publicó un vídeo con orientaciones sobre el uso de drones.

No está claro de dónde proceden los aparatos.