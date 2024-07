Hallan con vida a adolescente desaparecida por una semana tras salir a montar bicicleta en Monterey Park

El abogado del padre de la menor informó este martes que Alison Chao, de 15 años, fue hallada con vida y segura.

Los detalles sobre el caso, que presuntamente involucran una disputa por la custodia de la menor, se darán a conocer durante una conferencia de prensa este martes a la 1:30 p.m.

Regrese a este artículo para ver la conferencia de prensa a la 1:30 p.m.

La menor de 15 años que fue vista por última vez hace casi una semana mientras miembros de la comunidad, incluidos aquellos que nunca conocieron a la adolescente desaparecida, se unieron al esfuerzo para traerla a casa.

Alison Chao fue vista por última vez en imágenes de vigilancia el 16 de julio, alrededor de las 6:30 p.m., en la comunidad de El Sereno, informó la policía de Monterey Park.

La familia denunció por primera vez la desaparición de Alison después de que ella abandonó la casa de su padre en North Ynez Street.

El video muestra a Alison andando en bicicleta por el camino de entrada de la casa de su padre esa noche, alrededor de las 5:30. Según su madre, se dirigía hacia la casa de su tía en San Gabriel.

Cuando la adolescente no apareció, la policía de Monterey Park inició la búsqueda esa misma noche a las 9:30 p.m.

La adolescente fue vista por última vez en una bicicleta de montaña azul, vistiendo una camiseta morada, pantalones cortos negros y zapatos oscuros.

Mide aproximadamente 5 pies y 2 pulgadas de alto, pesa alrededor de 96 libras, tiene ojos marrones y cabello negro.

Su familia ha estado publicando folletos por la zona desde que se denunció su desaparición. Este fin de semana, los voluntarios ayudaron en una búsqueda coordinada yendo de puerta en puerta en los vecindarios por los que fue vista andando en bicicleta.

Anne Chao, la madre de la adolescente desaparecida, ha estado instando a la gente a unirse a la búsqueda y compartir cualquier información sobre su hija desaparecida con la policía de Monterey Park.

Otro grupo de búsqueda estaba programado para reunirse el lunes por la noche en Fresco Market en Hermon, que está cerca del último lugar donde se vio a Alison. Muchos voluntarios, que no conocen a la familia, están ayudando en los esfuerzos para encontrar a Alison.

“Es una niña de 15 años. Así que sólo quiero ayudar”, dijo Guy Hashimoto, un voluntario del grupo de búsqueda. “Como a todos los demás, te rompe el corazón. Sólo quieres ayudar si se trata de repartir folletos, ayudar con la búsqueda, lo que sea. Todo lo que pueda hacer para ayudar”.

Cualquier persona que tenga información debe llamar a la policía de Monterey Park al 626-307-1444.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.