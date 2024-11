Arrestan a dos personas tras ola de robos en unidades de almacenamiento en el sur de California

Las autoridades descubrieron al menos un almacén con artículos robados valorados en más de 100,000 dólares.

La policía de Alto arrestó a dos personas el jueves en relación con una serie de robos en unidades de almacenamiento que se han prolongado durante meses en San Bernardino, Riverside y el condado de Los Ángeles.

Una orden de allanamiento realizada por la policía en un "Extra Storage" en San Bernardino descubrió suministros médicos, artículos de colección y herramientas eléctricas robados por un valor de más de 100,000 dólares dentro de una unidad de almacenamiento.

La pareja robaba en varias ubicaciones de unidades de almacenamiento y usaba sus propias unidades, en el mismo lugar, para almacenar los bienes robados, según la policía.

"Hasta ahora, lo que hemos descubierto en este único almacén son propiedades por un valor de más de cien mil dólares", dijo el sargento David Padilla de la policía de Rialto.

Se llevó a cabo una segunda orden de allanamiento en una casa en Fontana que condujo a los arrestos de los dos presuntos ladrones de unidades de almacenamiento. La policía sospecha que Eric Navarrete y Kassandra Arteaga robaron al menos dos docenas de unidades de almacenamiento en varios condados.

“No sabía que podían encontrar mis cosas porque son cosas muy valiosas, todo lo relacionado con la odontología es muy pequeño, pero es muy valioso”, dijo Xiang Yan, cuya unidad de almacenamiento fue atacada.

Yan se apresuró a ir a la ubicación de San Bernardino tan pronto como la policía de Rialto le informó que habían recuperado algunos de sus objetos de valor. Yan había informado hace dos meses que más de $30,000 en suministros dentales fueron robados de su unidad de almacenamiento en una ubicación de "Extra Storage Space" en Rialto.

“No esperaba que volvieran. No lo esperaba, porque fui a ver a los oficiales de policía en el departamento de policía, me pidieron que esperara, pero durante mucho tiempo no hubo respuesta”, dijo Yan.

La policía de Rialto se puso en contacto con varias víctimas sospechosas para identificar algunos de los artículos que se recuperaron de las unidades de los ladrones.

“Parecía que habían vaciado una tienda. "Obviamente, reconocí al instante muchas cosas de mi unidad. Todavía tengo muchas cosas que no se han encontrado en este momento, pero la gran mayoría sí. Pude ver de inmediato que eran mis cosas", dijo Christopher Smith.

La investigación había estado en marcha durante semanas después de que las instalaciones de la unidad de almacenamiento proporcionaran información valiosa e imágenes de vigilancia que vinculaban un automóvil con los robos, dijo la policía.

La policía de Rialto dijo que han podido devolver más de $64,000 en bienes robados a sus legítimos dueños e insta a cualquier persona a quien le hayan robado artículos de sus unidades de almacenamiento a que se comunique con ellos de inmediato.