“Destruyó mi mundo”. Habla esposo de maestra arrollada mortalmente por supuesto chofer ebrio

El esposo de una querida maestra de educación especial que fue atropellada mortalmente por un presunto conductor ebrio habló para agradecer a la comunidad y prometer justicia para su esposa.

Jessica Ferrino, de 49 años, murió arrollada por un conductor que iba a exceso de velocidad el 8 de octubre mientras caminaba por Cove Trail en Anaheim.

“Estábamos reconstruyendo nuestras vidas y luego, esto sucede”, dijo William Ferrino, de 60 años, desde la casa de Anaheim que compartía con su esposa de más de veinte años.

Ferrino dijo que doce días después de regresar de México para el funeral de su suegra, su esposa, Jessica, salió de la casa para su trote vespertino, que Ferrino dijo que hace todas las noches de la semana.

“Cuando no llegó a casa, la llamé, la llamé y la llamé”, dijo. “No recibí respuesta, así que me subí al auto y me dirigí hacia allá”.

A una milla de la casa de Ferrino había una gran escena del crimen. El conductor de un sedán Mercedes Benz se había adentrado en el sendero para caminar Anaheim Coves en Rio Vista Street y terminó en el lecho del río, atropellando a Ferrino, que estaba trotando por la tarde.

“Dije ‘¿cómo sabes que es ella?’”, preguntó Ferrino a los oficiales de policía el martes pasado. “Y me mostraron su teléfono”.

Ferrino despidió al amor de su vida el miércoles, donde varios cientos de personas se presentaron para sus servicios.

“Veo la sonrisa de mi esposa”, dijo. “Ella impactó a mucha gente”.

Ferrino dijo que la amorosa madre de dos hijos, que trabajaba como maestra de educación especial, apreciaba dos cosas en la vida: su familia y su fe.

Un conductor posiblemente bajo la influencia del alcohol o drogas mato a una mujer en un accidente de tránsito en Anaheim. Dinorah Pérez reporta para Telemundo 52 a las 11 p.m. el martes, 8 de octubre de 2024.

“Éramos tan felices. Estábamos esperando que mi hija se graduara. Y ahora, ya no existe”, dijo Ferrino. “No es justo que las personas buenas sean castigadas y las demás no. ¿Cómo puedo entender eso? Es la voluntad de Dios, ¡pero me rompe el corazón!”.

El conductor que arrolló mortalmente a Ferrino, Raymundo Rangel, de 33 años, se declaró no culpable de los cargos de homicidio vehicular grave y de arrollamiento y fuga, según un portavoz de la oficina del fiscal de distrito del condado de Orange.

Ferrino dijo que promete honrar la memoria de su esposa consiguiendo justicia para ella.

“Destruyó mi mundo. Destruyó a mi familia”, dijo Ferrino sobre el conductor. “Solo Dios puede juzgarlo, pero esto tiene que parar porque personas inocentes están muriendo por un paseo divertido, bebiendo. ¿Cuántos incidentes más antes de que alguien haga algo al respecto?”

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.