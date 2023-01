Alega que aerolínea se equivocó al darle boletos con escala a Guanajuato y no le querían devolver el dinero

Al comprar boletos para un viaje a México, un televidente terminó pagando más boletos de los que compró debido a un error de la aerolínea, pero no lograba que le devolvieran su dinero.

El señor Adolfo dijo que él pensó que todo había quedado arreglado, pero cuando le llegó la cuenta, trató de arreglarlo, pero desafortunadamente, topó con pared, hasta que llamó al equipo de Telemundo 52 Responde.

El 4 de julio del 2022, don Adolfo decidió irse de viaje a Guanajuato con su esposa y sus primos, así que compró cuatro boletos por Aeroméxico, pero en seguida, se dio cuenta del primer error.

“Tenía vuelos directos, supuestamente yo pedí, pero ya que pagué, resulta que no eran directos, tenían escala”, dijo don Adolfo.

Don Adolfo dijo que llamó para que se corrigiera la reservación, pero fue desde ahí que comenzó el problema.

Él pidió que se cancelaran esos vuelos, y le vendieran pasajes directos.

“Me volvió a pedir él personalmente mi número de tarjeta y ahí es donde comenzaron a cobrarme doble”, dijo don Adolfo.

Su estado de cuenta mostraba que, en lugar de cuatro boletos, le habían cobrado seis, incluyendo gastos por impuestos y maletas, cerca de $500 adicionales.

“Yo les traté de llamar y nadie me quiso ayudar, que solo por correo electrónico y tenía que esperarme no sé cuantas semanas, y me esperé, pero jamás se contactaron ellos conmigo”, agregó.

Fue por eso, que don Adolfo se comunicó con Telemundo 52 Responde quien luego llamó a Aeroméxico, donde inmediatamente respondieron.

“En cuanto ustedes [Telemundo 52 Responde] hicieron contacto con ellos, ellos lo hicieron conmigo”, dijo don Adolfo.

Después de eso, dice don Adolfo por fin le devolvieron su dinero.

Este caso, por cierto, es un recordatorio de lo importante que es revisar sus estados de cuenta con cuidado, tal como hizo don Adolfo. Si detecta irregularidades, reportarlas de inmediato a su tarjeta de crédito, porque recuerde que solo tiene 60 días para presentar un reclamo si nota cobros no autorizados.