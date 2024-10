Afirma que banco se negaba a regresarle casi $12,000 tras comprar un cheque de caja que no utilizó

Un hombre compró un auto con un cheque de caja, pero terminó no utilizarlo y lo depositó a su propia cuenta, pero no se lo querían acreditar.

Pedro Lizardo dijo que no entendía por qué, siendo su propio dinero, el banco le estaba poniendo trabas para entregárselo, y cansado de esperar, se comunicó con Telemundo 52 Responde.

Lizardo dijo que cuando decidió comprar una camioneta por $11,808, compró un cheque de caja en Bank of America, pero el lugar donde se la vendieron, no pudo recibir el cheque, así que terminó pagando con otro método, y pensó que no habría ningún problema con simplemente depositar ese mismo cheque a su propia cuenta bancaria.

“Entonces ya lo deposité y el dinero nomás duró como un día y al día siguiente me quitaron el dinero de mi cuenta”, dijo Lizardo.

Lizardo señaló que fue al banco a preguntar qué había sucedido y le dieron una explicación.

“Supuestamente, no podía depositar el “cashier” cheque a mi cuenta porque estaba en nombre de la compañía donde compré el carro", dijo.

Dijo que le explicaron que le mandarían una carta por correo y que, tras llenar el formulario, le devolverían su dinero, pero la carta no llegaba”, contó Lizardo.

"Pasaron las dos semanas, hablé y me dijeron que me iban a mandar otra carta. Esperé dos semanas y pasaron tres semanas”, agregó.

Lizardo le dijo a Telemundo 52 que fueron casi dos meses.

“Esa dichosa carta nunca llegó”, dijo Lizardo, y ya no sabía qué hacer. “Me sentí frustrado, frustrado porque era mi dinero”.

El equipo de Telemundo 52 solicitó a Bank of America a ayudarle a resolver la situación, tras lo cual Lizardo dijo haber recibido una llamada.

“Rápido. Ya me estaban hablando de que ‘disculpe por lo ocasionado’. No miramos por qué en la sucursal no lo quisieron dar su dinero, si usted tiene todos los comprobantes’”.

En un par de días, Lizardo dijo que los $11,808 dólares reaparecieron en su cuenta.

“Dije, ¡Wow! Mira cómo son las cosas. Yo traté por bastante tiempo, bastante tiempo para agarrar mi dinero para atrás, y mira cómo es, nomás habló Telemundo a Bank of América, y rápido”, dijo Lizardo.

Tras confirmar que había recibido su dinero, solicitamos a Bank of America una declaración final sobre lo sucedido, tras lo cual insistieron que, por protección de su cliente no podrían brindarnos detalles, añadiendo que “Bank of America da prioridad a la satisfacción y protección de sus clientes, y en este caso, tras revisar el caso del señor Lizardo, pudimos darle una resolución positiva”.

Agradecido de que su problema se resolvió, Lizardo asegura que si no hubiera hablado a Telemundo 52 Responde, todavía estuviera esperando la dichosa carta.