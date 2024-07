“A dónde voy a llegar con mis hijos”: Mujer recibe orden de desalojo tras la muerte de su esposo

Tras fallecer su esposo, nuestra televidente se enteró que ella no estaba en el contrato de arrendamiento de su vivienda, y le informaron que tendría que irse con sus dos hijos si no aceptaba pagar cientos de dólares más de renta. La mujer llamó desesperada a Telemundo 52 Responde en busca de ayuda.

Si bien quien no está en un contrato de arrendamiento por ley no tiene las mismas protecciones, cada caso es diferente. Es por eso que obtener asesoría legal antes responder a una orden de desalojo, es lo que recomiendan los expertos.

“No sé a dónde voy a llegar con mis hijos. No sabia tambien, si me voy a ir de aquí, muchas cosas pasan”, Ivonne Sánchez Rivas, quien recibió la orden de desalojo tras la muerte de su esposo

Cuando nos llamó, Ivonne estaba desconsolada, pues su marido falleció, y ahora esta sola a cargo de sus dos hijos pequeños. Cuando le notificó al dueño de la vivienda que ella le pagaría la renta, no se esperaba lo que le contesto

“Me dijo que yo no estaba en el contrato, o teníamos que llegar a un acuerdo, o me tenía que salir. Que si él quería me podía sacar ya, o en tres días”, dijo.

Ivonne asegura que su marido llevaba 20 años viviendo en ese apartamento, y cuando se casó con el hace 5 años, empezó a vivir ahí con sus dos hijos, pero al parecer, nunca la agregaron al contrato de arrendamiento, por lo que el casero le dijo que tenía una sola opción:

“Que íbamos a quedar un acuerdo que tenía que subir la renta de $1,000 a $1,800, más el depósito”,agregó.

Desesperada, pues asegura no puede absorber un aumento del 80% a la renta, se asesoró con Mayra Todd, de la organización Mujeres de Hoy, quien a su vez se comunicó con Telemundo 52 Responde.

“Es muy importante que por medio de ustedes la gente sepa si hay organizaciones y que tenemos derechos. Seamos personas indocumentadas o con documentos. Sobre todo las personas que no tienen documentos deben de saber que tienen el mismo derecho”.

El caso de Ivonne es complejo, pues ella según asegura, fue víctima de acoso por parte de su casero, quien presuntamente permitió que alguien más entrara a su propiedad sin notificárselo. Intentamos hablar con el administrador del edificio, pero no contestó nuestras múltiples llamadas, tras lo cual, consultamos a Legal Aid Foundation.

“Cuando un inquilino recibe un aviso legal, nosotros recomendamos que consulten con stay house l.A., es una organización aquí en l.A. Que ayuda a los inquilinos a quedarse en su hogar”, dijo Joshua Johnson, abogado en Legal Aid Foundation.

Para ello, pueden visitar el sitio stayhousedla.org donde hay instrucciones muy detalladas para presentar su defensa ante una orden de desalojo.

También pusimos a Ivonne en contacto con la Red de Defensa Contra Desalojos, o Eviction Defense Network, donde le brindaron ayuda para responder a su casero. Esta organización ofrece un programa gratuito en el cual guían a los inquilinos sobre sus derechos, y los preparan para ir a corte. Para contactarlos puede visitar el sitio edn.La o llamar al 213 385 8112.

“Ya no estoy tan estancada donde estaba. Ya me siento un poco más tranquila de que no voy a poder salir de aquí por un ratito en lo que se arregla todo”, dijo Ivonne.

Lo importante ante la posibilidad de un desalojo, es asesorarse, tanto la Red de Defensa Contra Desalojos, como Legal Aid Foundation, y Mujeres de Hoy. Estos son tres excelentes recursos.