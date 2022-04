Atacan a balazos a una familia entera dentro de su vivienda

Dos miembros de una familia murieron y un tercero está hospitalizado después de que alguien ingresó a su casa en el suroeste de Arlington y los baleó poco después de la medianoche del lunes.

Según la policía de Arlington, el incidente ocurrió en una casa en la cuadra 5300 de Ivy Hill Drive en donde encontraron a tres víctimas. Un hombre de 41 años, identificado como Matthew Stuart y George Robert Nitsche de 84. El primero murió en el hospital y el segundo en la escena.

La policía dijo que una mujer de 67 años fue hospitalizada para recibir tratamiento por múltiples heridas de bala y se espera que sobreviva.

La oficina del Médico Forense del condado de Tarrant identificará a las personas fallecidas una vez que sus familiares hayan sido notificados de su muerte.

La policía de Arlington dijo que una persona no identificada entró a la fuerza a la casa y comenzó a dispararle a la familia. Los investigadores no han revelado el motivo del tiroteo, pero dijeron que no creen que haya sido un incidente al azar.

No se han realizado arrestos y no se han identificado a sospechosos.

Cualquier persona que tenga información sobre el tiroteo debe llamar al detective Williams de la policía de Arlington al 817-459-5312. Los informantes también pueden permanecer en el anonimato comunicándose con Crime Stoppers del condado de Tarrant al 817-469-TIPS.

