Revelan causa de muerte de jovencita que falleció días después de pelea en escuela de Los Ángeles

Una madre denuncia que su hija murió presuntamente tras verse involucrada en una brutal pelea captada en video en la Preparatoria Manual Arts en el sur de Los Ángeles, pero el Servicio Médico Forense determinó que su fallecimiento fue accidental.

La madre de la estudiante está siendo representada por una firma de abogados que está considerando tomar acción legal en contra de la escuela donde ocurrieron al menos dos peleas captadas en video que muestran a la menor enfrentándose con otras estudiantes.

La brutal golpiza entre dos estudiantes fue filmada presuntamente el 5 de marzo en el baño de la preparatoria Manual Arts en el sur de Los Ángeles. En las imágenes que nos compartió María Juárez, se aprecia a su hija Shaylee Mejía enfrentándose a otra menor cuando repentinamente se golpea la cabeza con una puerta del baño, luego cae al piso y otras compañeras tratan de separarlas.

“Desde allí empezó con dolor de cabeza y dolor de cabeza hasta que fuimos a parar al hospital cuando ella se desmayó”, dijo María, la madre de Shaylee.

La madre asegura que su hija continuó acudiendo a la escuela por días con dolores de cabeza hasta que se desmayó en una fiesta cuatro días después fuera del plantel. Fue así que terminó en el hospital y nunca más recuperó la consciencia como muestra esta fotografía que nos compartió la mamá. La menor falleció el 15 de marzo por hemorragia cerebral.

“Ahorita solo quiero justicia con mi hija, si yo no pude salvarla, por favor”, dijo María.

A pesar de que María nos dijo en esta entrevista hace una semana que su hija murió presuntamente por la pelea en la que se vio involucrada en el baño de la escuela, este miércoles el Servicio del Médico Forense reveló que la muerte de Shaylee como detalla este informe fue “accidental” y por “secuela de traumatismo craneal”.

“Ella se desmayó por causa del golpe que le habían dado, si ustedes pueden ver allí en la imagen que ella se dio en la cabeza”, dijo María.

La madre de Shaylee nos dijo la semana pasada que su hija aspiraba a ser enfermera y que ella era una buena estudiante. Además, nos facilitó este otro video, donde la menor se ve peleando con otra alumna. El incidente presuntamente habría ocurrido en diciembre del año pasado y la madre afirma que presentó una denuncia con la policía y la escuela porque su hija había llegado a casa con golpes. Además, dice que era víctima de “bullying” y había recibido amenazas.

“Yo me quedaba tranquila porque según yo en la escuela iba estar bien, pero sabiendo lo de la escuela que ya habían venido a darles una imagen porque ellos no me creían”, dijo María.

La policía de Los Ángeles afirma que la división de homicidios investiga el incidente. Por su parte, el Distrito Escolar de Los Ángeles, no se ha pronunciado sobre el caso. Solo nos envió el mensaje que el director de la preparatoria manual arts envió a los padres lamentando la muerte de la estudiante.

Nosotros nos comunicamos con la firma de abogados que representa a la familia de la estudiante para conocer los próximos pasos legales de este caso. Pero hasta el momento no han respondido.