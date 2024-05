Semana de la Flota 2024: todo lo que debes saber sobre este evento en el puerto de Los Ángeles

Lo que debes saber La Semana de la Flota de Los Ángeles 2024 se extenderá del 22 al 27 de mayo.

Los eventos se llevarán a cabo alrededor del Puerto de Los Ángeles y otros lugares del sur de California.

Los recorridos en barcos en servicio activo se encuentran entre las ofertas populares de esta “celebración anual de los servicios marítimos de nuestra nación”.

Toquen las trompetas y levanten los mástiles: una de las fiestas más grandes para navegar hacia el Puerto de Los Ángeles está en el horizonte, con varias giras, conciertos y eventos especiales a cuestas.

Es la Semana de la Flota de Los Ángeles 2024, la “celebración anual de los servicios marítimos de nuestra nación”, y si bien el evento anual se centra en mostrar su gratitud a quienes prestan servicios, el público también está invitado a unirse a la celebración.

O conviértalo en “celebraciones”: hay bastantes eventos de la Semana de la Flota, y aunque algunos estarán abiertos únicamente a los veteranos (los recorridos por el Battleship Iowa estarán reservados para los veteranos el viernes antes del Día de los Caídos), hay muchas actividades que cualquiera puede hacer. unirse.

Al igual que con las festividades anteriores de la Semana de la Flota, el emblemático San Pedro servirá como un centro de actividad. Los militares activos y los veteranos pueden recorrer el acorazado de forma gratuita durante todo el fin de semana, pero otros visitantes deben tener un boleto, que debe comprarse con anticipación en el sitio del Battleship Iowa.

Otros puntos destacados incluyen “exhibiciones militares y demostraciones de equipos”, “sobrevuelos de aviones” y una competencia culinaria “Galley Wars”, un delicioso enfrentamiento en el que se enfrentarán “equipos de la Armada, la Infantería de Marina, la Guardia Costera, la Fuerza Aérea y el Ejército” para ponerse en guardia por los máximos honores.

También habrá fiestas de bienvenida tanto en San Pedro como en Wilmington.

La visita a los barcos en servicio activo es siempre un foco importante de la Semana de la Flota, por lo que querrás revisar todo lo que necesitas saber antes de dirigirte al Puerto de Los Ángeles.

Los conciertos militares proporcionarán la conmovedora banda sonora del largo fin de semana festivo, que concluirá con un servicio nocturno del Día de los Caídos en el Battleship Iowa. Más temprano ese mismo día, se llevará a cabo una marcha de la Marina de los Estados Unidos a través del puente de la calle 6 cerca del centro de Los Ángeles, desde el mediodía hasta las 3 p.m.

Es un recordatorio de que si bien hay mucho en marcha, o más bien “navegando”, alrededor del área del puerto, usted querrá mirar más allá de LA Waterfront para ver las vistas y los sonidos de la Semana de la Flota.

Encuentre aquí el calendario completo de la Semana de la Flota 2024 y revise los eventos que son gratuitos o requieren un boleto, como los recorridos por el Battleship Iowa.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA.