Crédito por hijos: ¿Por qué tramitar o renovar el ITIN antes de la temporada de impuestos?

La Casa Blanca aún busca asegurar los votos necesarios para aprobar el resto de la agenda Build Back Better del presidente Joe Biden de alrededor de $1.75 billones, que incluye una amplia gama de programas para aumentar la red de seguridad nacional.

El plan de gasto social incluye una extensión de un año para el Crédito Tributario por Hijos ampliado, que Biden esperaba extender hasta 2025.

Pero además de asegurar el pago directo mensual para las familias, esta versión del proyecto ofrecería el incentivo federal a grupos que no habían podido beneficiarse.

Los niños sin un Número de Seguro Social, pero con un ITIN, podrían calificar para los pagos de aprobarse el proyecto de ley.

Hasta ahora, el Crédito Tributario por Hijos se ha restringido a los niños con Número de Seguro Social (SSN), lo que excluye a los niños indocumentados titulares del ITIN.

El Centro de Prioridades Presupuestarias y Políticas, un instituto de investigación y políticas no partidista, señala que existe un apoyo público generalizado para apoyar a los niños en esta posición; sin embargo, la reforma tributaria de 2017 excluyó a este grupo de niños de los créditos tributarios.

"El país tiene interés en garantizar que estos niños obtengan los recursos que necesitan para desarrollar su potencial, y el Build Back Better garantizaría que los niños con ITIN tengan acceso al mismo crédito que otros niños", dice un informe del Centro de Prioridades Presupuestarias y Políticas.

Si se aprueba, el paquete Build Back Better garantizaría que estos niños no queden excluidos de los pagos mensuales en el futuro.

En lo que se define el futuro del plan de gasto social, lo recomendable es que los padres con dependientes titulares de un ITIN se preparen para una posible aprobación, no solo para reclamar el Crédito por Hijos, también para beneficiarse de otros incentivos durante la próxima temporada de impuestos.

El tiempo de procesamiento del IRS es mucho más prolongado debido a la escasez de personal y los cierres a causa de la pandemia. Por ende, si no necesitas tramitar un ITIN por primera vez o renovar el que tienes, será mejor que inces el trámite cuanto antes, a fin de que tengas el documento cuando sea el momento de reclamar un eventual crédito tributario.

¿QUÉ ES EL ITIN Y POR QUÉ ES TAN IMPORTANTE?

El Número de Identificación Personal del Contribuyente (ITIN) es un número de tramitación de impuestos emitido por el Servicio de Impuestos Internos. El IRS otorga los ITIN a las personas a quienes se les requiere tener un número de identificación del contribuyente de los Estados Unidos, pero que no tienen ni reúnen los requisitos para obtener un número de Seguro Social (SSN).

Pero la pregunta común es si un inmigrante puede trabajar con un número ITIN. Debes saber que el único propósito de los números de identificación fiscal es la declaración de impuestos. El documento no es un permiso de trabajo, tampoco es una identificación.

Existen cinco tipos de números de identificación fiscal, de los cuales solo tres están activos bajo las leyes tributarias.

Todos los números constan de nueve dígitos, y los cinco tipos son los siguientes:

Números de Seguridad Social (SSN)

Números de identificación de contribuyente individual (ITIN)

Números de identificación del empleador (EIN)

Números de identificación de contribuyente de adopción (ATIN)

Número de identificación fiscal del preparador (PTIN)

Al ser titular de un número ITIN, debes tomar en consideración los siguientes puntos:

Los ITIN no son como los SSN. Ambos tienen dos propósitos diferentes, por lo tanto, los ITIN no se pueden usar para comenzar a trabajar y obtener empleo. Solo servirá para fines fiscales. No proporcionan estatus legal para el trabajo.

Un ITIN no destaca un estado de inmigración. Además, tampoco se puede utilizar para demostrar su presencia en los Estados Unidos. Los ITIN no son válidos para identificación fuera del sistema fiscal federal.

Los ITIN no se pueden usar como prueba de identificación para obtener una licencia de conducir. Sin embargo, hay ciertos estados que permiten usar el número ITIN para obtener el permiso, como Nueva York y Nueva Jersey.

Además de otros aspectos, también se puede abrir una cuenta bancaria con intereses con la ayuda de un número ITIN.

Puede haber un punto en el que deba probar su residencia; aunque ITIN no puede ser la prueba auténtica, pero al menos puede indicar el tiempo que pasa en los Estados Unidos como dependiente.

¿QUÉ NO PUEDES HACER CON UN ITIN?

No autoriza a trabajar en los Estados Unidos.

No proporciona el derecho a recibir los beneficios del Seguro Social.

No califica a un dependiente para propósitos del crédito por ingreso del trabajo.

El ITIN sería un documento cada vez más indispensable durante la pandemia, pues, en algunos casos, no solo cumplen la función básica para la presentación de impuestos, también es requisito para ciertos trámites en nuestra región y para recibir ayuda financiera.

Por otro lado, el último paquete económico otorga el cheque de estímulo de $1,400 a los padres con ITIN con hijos ciudadanos, además del Crédito Tributario por Hijos, que se pagaría a partir de julio.

Además, la reforma migratoria prometida por el presidente Joe Biden podría significar que hasta 11 millones indocumentados tengan la posibilidad de regularizar su estatus. Si bien el Congreso tendría que definir los estatus para luego dar su aprobación por mayoría de votos, hay ciertas acciones que los posibles beneficiados pueden hacer para estar listos.

La ley federal requiere que las personas con ingresos en los Estados Unidos paguen impuestos sin importar su estatus migratorio. Y el presidente Biden dejó entrever que este requisito sería primordial en caso de una reforma migratoria.

Es importante que se declaren los impuestos de todos los años que se ha trabajado en los Estados Unidos y pagar los montos correspondientes de impuestos, así como las multas en caso de que el IRS las imponga.

El Número de Identificación Personal del Contribuyente (ITIN) otorga a los trabajadores que no cumplen los criterios para obtener un Número de Seguro Social (SSN), un método para cumplir con las leyes fiscales de los Estados Unidos.

¿POR QUÉ LOS INMIGRANTES INDOCUMENTADOS NECESITAN UN ITIN?

Además de estar obligados a pagar impuestos, los inmigrantes se benefician de presentar declaraciones de impuestos sobre la renta porque:

Demuestra que están cumpliendo con las leyes fiscales federales. La presentación de impuestos federales es una forma de que los inmigrantes contribuyen aún más a la economía. Es una forma en que las personas que pueden tener la oportunidad de legalizar su estatus migratorio y convertirse en ciudadanos estadounidenses pueden demostrar que tienen "buen carácter moral". Los inmigrantes pueden usar las declaraciones de impuestos para documentar su historial laboral y presencia física en el país en caso de que puedan regularizar su estatus migratorio. Declarar impuestos ayuda a demostrar que se ha estado empleado y se ha vivido continuamente en los Estados Unidos durante un cierto número de años. Las personas que presentan declaraciones de impuestos pueden reclamar apoyos económicos cruciales, como el Crédito Tributario por Hijos. Es necesario presentar una declaración de impuestos para poder reclamar créditos fiscales de primas de seguro para miembros de la familia, a menudo hijos ciudadanos que cumplen los criterios para cobertura de atención médica bajo la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio. Estos créditos fiscales son necesarios para ayudar a que el seguro médico sea asequible para las personas que de otra manera no podrían comprarlo. Los trabajadores inmigrantes que reciben pagos de liquidación como resultado de una disputa relacionada con el empleo estarán sujetos a la tasa máxima de retención de impuestos, a menos que tengan un ITIN. Por ejemplo, para un trabajador con un ITIN, la retención sobre los salarios atrasados ​​pagados al trabajador debido a un acuerdo se basará en el estado familiar del trabajador y el número de exenciones que el trabajador puede reclamar. Por el contrario, si el trabajador no tuviera ITIN, la retención se calcularía como si el trabajador fuera soltero sin exenciones. De manera similar, para los trabajadores sin ITIN, la retención de pagos que no sean salarios, por ejemplo, pagos por daños punitivos, se calcula a la tasa de "retención adicional" del 28 por ciento, mientras que los trabajadores que tienen ITIN normalmente no tendrían retención en dichos pagos no salariales.

¿QUÉ DOCUMENTOS DEBE PRESENTAR UNA PERSONA AL SOLICITAR UN ITIN?

Los solicitantes de ITIN deben proporcionar prueba de su identidad, estado de nacionalidad extranjera y residencia.

Para solicitar un ITIN, el solicitante debe:

Completar un Formulario W-7, Solicitud de Número de Identificación Personal del Contribuyente del IRS, junto con su declaración federal de impuestos sobre la renta, y probar su identidad y estado de nacionalidad extranjera proporcionando una combinación de documentos originales o copias certificadas de los documentos. (Una copia certificada es aquella que la agencia emisora ​​original proporciona y certifica como una copia exacta del documento original y que contiene un sello oficial de esa agencia. No se aceptan copias notariadas).

El IRS aceptará solo una combinación de los 13 documentos enumerados en la siguiente tabla como prueba de identidad y / o estado de nacionalidad extranjera. Los solicitantes que puedan presentar un pasaporte deben presentar un solo documento. De lo contrario, deberán presentar al menos dos documentos o copias certificadas de al menos dos documentos.

¿CÓMO SOLICITO UN ITIN?

Un solicitante puede solicitar un ITIN por correo, en persona a través de un Centro de Asistencia al Contribuyente (TAC) designado del IRS, o con la ayuda de un Agente de Aceptación (AA) o un Agente de Aceptación Certificado (CAA) autorizado por el IRS.

Los solicitantes deben enviar el original de cada documento de respaldo o una copia certificada de cada documento de respaldo. Los solicitantes que no deseen o no puedan enviar sus documentos originales o copias certificadas al IRS pueden llevarlos en persona a un TAC o CAA para que se verifiquen los documentos (o copias certificadas) y se los devuelvan inmediatamente. Sin embargo, no todos los TAC brindan servicios relacionados con el ITIN, o pueden brindarlos solo durante el horario comercial restringido. Debido a que el número de TAC y CAA es limitado, muchos solicitantes de ITIN simplemente no pueden llevar sus solicitudes y documentos a un TAC o CAA.

A partir de 2016, las CAA pueden autenticar el pasaporte y el certificado de nacimiento de los dependientes (aunque no otras formas de documentos de identidad aceptables).

Los CAA están autorizados a autenticar las 13 formas de documentos de identificación aceptables. Las oficinas de TAC están autorizadas a autenticar solo el pasaporte, el certificado de nacimiento y las tarjetas de identificación de nacionalidad extranjera para los solicitantes de ITIN (incluidos los dependientes).

¿QUIÉN PROCESA LAS SOLICITUDES DE ITIN?

Fuera de las horas pico de procesamiento (entre enero y abril), un solicitante debería tardar hasta seis semanas en recibir su ITIN. Sin embargo, debido a que la mayoría de las solicitudes de ITIN deben presentarse junto con las declaraciones de impuestos, por lo general se presentan durante las horas pico de procesamiento. Como resultado, puede tomar de 8 a 10 semanas recibir un ITIN.

Cualquier documento original o copia certificada que se presente en apoyo de una solicitud de ITIN se devolverá dentro de los 65 días.

Las personas que no reciben sus documentos originales y certificados dentro de los 65 días posteriores a su envío al IRS pueden llamar al 1-800-908-9982 para verificar el paradero de sus documentos.

Una vez aprobada la solicitud de ITIN, el IRS procesará la declaración de impuestos en un plazo de 6 a 8 semanas.

¿QUIÉN PROCESA LAS SOLICITUDES DE ITIN?

Todas las solicitudes de ITIN son procesadas por la unidad de ITIN en el Centro de procesamiento de envíos del IRS en Austin, Texas. Las declaraciones de impuestos adjuntas a las solicitudes de ITIN se "envían para su procesamiento". Los inspectores de impuestos de la unidad de ITIN revisan las solicitudes de ITIN y la documentación de respaldo.

¿CUÁNTO TIEMPO ES VÁLIDO UN ITIN?

Los ITIN anteriormente se emitían por un período indefinido. En 2015, el Congreso ordenó que las personas que recibieron los ITIN antes del 1 de enero de 2013, deben renovar sus ITIN en un calendario escalonado entre 2017 y 2020. Además, la nueva ley establece que un ITIN caducará si la persona a quien se emitió no presenta una declaración de impuestos durante tres años consecutivos.

Un ITIN emitido después del 31 de diciembre de 2012 seguirá siendo válido a menos que la persona a quien se emitió no presente una declaración de impuestos, o no esté incluido como dependiente en la declaración de otro contribuyente, durante tres años consecutivos.

¿CUÁL ES EL PROCESO PARA RENOVAR UN ITIN?

El proceso para renovar un ITIN es el mismo que el proceso para solicitar un nuevo ITIN. Los solicitantes deben presentar documentos de identidad y estado de nacionalidad extranjera, además de que se debe incluir prueba de residencia en el país.

Sin embargo, a diferencia de las nuevas solicitudes de ITIN, las solicitudes de renovación no requieren que se adjunte una declaración de impuestos.

Para solicitar una renovación de ITIN, complete el formulario W-7 y marque la casilla "Renovar ITIN existente". Si una persona tiene un ITIN vencido pero no está obligado a declarar impuestos, no es necesario que renueve su ITIN.

¿CUÁLES SON LAS BARRERAS PARA OBTENER UN ITIN?

Debido a que los solicitantes de ITIN enfrentan muchas dificultades para obtener copias certificadas de sus documentos de identidad, y debido a las opciones limitadas para la verificación en persona de estos documentos, muchos solicitantes de ITIN pueden verse forzados a la posición vulnerable de quedarse sin documentos de identidad valiosos durante semanas o meses ( o más, si sus documentos se pierden). Para algunos, esto ha resultado ser demasiado arriesgado y oneroso.

Como resultado, las reglas de ITIN que entraron en vigencia en 2012 causaron una disminución dramática en el número de solicitudes de ITIN. En 2013, hubo casi un 50 por ciento menos de solicitudes de ITIN que en cada uno de los tres años anteriores. Además, el IRS rechazó más del 50 por ciento de las solicitudes que se enviaron en 2013. Según el Defensor del Contribuyente Nacional, las disminuciones dramáticas en las solicitudes de ITIN continuaron en 2014 y 2015 como resultado de estas reglas de solicitud más estrictas, que ahora han sido codificadas en ley.

¿QUÉ OTROS DOCUMENTOS PUEDO COMENZAR A REUNIR EN CASO DE UNA REFORMA?

Según el consejo de expertos en inmigración citados por Telemundo 47 Responde, estos serían los documentos más relevantes que se pueden reunir desde ahora.

Acta de nacimiento

Acta de matrimonio

Acta de divorcio

Documentos que demuestren escolaridad

Documentos de empleo, como recibos de pago

Documentos que demuestren cumplimiento de obligaciones, como pago de pensión o manutención de menores.

Evidencia de que has estado en los Estados Unidos durante el tiempo requerido, que podría ser el 1 de enero del 2021 o antes. Esa evidencia podría abarcar pero no limitarse a: