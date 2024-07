Biden dice que EEUU no debe ir por el camino de la violencia política en su tercer discurso

WASHINGTON DC — El presidente Joe Biden llamó a los estadounidenses a "bajar la temperatura" en la retórica política en un discurso desde la Oficina Oval el domingo por la noche, pidiendo un discurso más respetuoso y civismo a raíz del intento de asesinato del expresidente Donald Trump.

“El desacuerdo es inevitable en la democracia estadounidense”, dijo Biden, y agregó que la política nunca debería convertirse en un “campo de exterminio”.

“Aunque no estemos de acuerdo, no somos enemigos”, dijo Biden durante sus aproximadamente seis minutos de comentarios. “Somos vecinos, somos amigos, compañeros de trabajo, ciudadanos y, lo más importante, somos compatriotas estadounidenses. Debemos permanecer unidos."

El discurso es sólo el tercero que Biden pronuncia desde la Oficina Oval durante su mandato. Los presidentes suelen reservar la Oficina Oval para discursos de mayor importancia, normalmente de guerra y paz.

Un hombre armado disparó contra Trump durante un mitin en Pensilvania el sábado y le hizo sangrar la oreja. Un contrafrancotirador mató al presunto tirador antes de que agentes del Servicio Secreto llevaran a Trump a un lugar seguro.

"No hay lugar en Estados Unidos para este tipo de violencia, para cualquier violencia, jamás. Punto. Sin excepciones", dijo Biden. "No podemos permitir que esta violencia se normalice".

La unidad nacional es un tema que Biden enfatizó por primera vez cuando asumió el cargo, pero que en el crisol de una dura lucha por la reelección ha dejado de lado en gran medida.

En su discurso inaugural de 2021, Biden pidió a los estadounidenses que "pongan fin a esta guerra incivil que enfrenta al rojo contra el azul". A medida que avanzaba su mandato y lanzaba su candidatura a la reelección, sus comentarios tomaron un giro más partidista. Consideró que el movimiento MAGA que lidera Trump es una grave amenaza a la democracia estadounidense que debía ser anulada, no adaptada.

El intento de asesinato contra Trump ha puesto a Biden en una situación incómoda. Trump ha mostrado poca empatía a lo largo de los años cuando se trata de amenazas contra enemigos demócratas. Después de que un hombre entró en la casa de Nancy Pelosi en San Francisco y atacó a su marido con un martillo, Trump dijo alegremente a los republicanos de California el año pasado: "¿Cómo está su marido? ¿Alguien lo sabe?".

Una de las contrapartes favoritas de Trump, la gobernadora de Michigan, Gretchen Whitmer, escribió en un ensayo en 2020 que cada vez que Trump la insultaba, las amenazas contra ella y su familia aumentaban.

Ahora que Trump ha sido blanco de asesinato, Biden ha mostrado un grado de compasión que Trump rara vez ha mostrado en medio de las dificultades de sus rivales. La campaña de Biden eliminó su publicidad y el presidente tomó la rara medida de llamar a Trump -"Donald", como él lo llamaba- para verificar su condición. Se refirió a la llamada del domingo como una "conversación breve pero buena" y agregó que "Jill y yo lo mantenemos a él y a su familia en nuestras oraciones".

No pasará mucho tiempo antes de que se reanuden los duros ataques de campaña. Los republicanos celebrarán su convención de nominación en Milwaukee esta semana, mientras que Biden participará en cierta contraprogramación organizando eventos en Las Vegas el martes y miércoles.

"Si compites contra alguien que crees que es una amenaza existencial para la democracia y las libertades de este país, no tienes día libre", dijo Cornell Belcher, encuestador del ex presidente Barack Obama.

El domingo temprano, Biden pronunció un discurso en la Casa Blanca advirtiendo a los estadounidenses que no hicieran “suposiciones sobre los motivos [del tirador] o sus afiliaciones”.

Mencionó la sesión informativa que tuvo en la Sala de Situación de la Casa Blanca en la que participaron la vicepresidenta Kamala Harris y los principales asesores de la Casa Blanca.

Biden también dijo que le pidió al director del Servicio Secreto que revise todas las medidas de seguridad para la convención republicana. Biden dijo que solicitó una revisión independiente de la seguridad en el mitin de ayer y prometió compartir públicamente los resultados de esa revisión.

En sus comentarios iniciales en reacción al tiroteo del sábado por la noche, Biden condenó la violencia y dijo: “Es enfermizo. Es enfermizo. Es una de las razones por las que tenemos para unir a este país. … No podemos tolerar esto”.

Además, más temprano Biden pidió una investigación "profunda y rápida" del ataque en el mitin de Trump, y pidió no hacer suposiciones sobre el motivo.

El presidente dijo que el tiroteo en el mitin de Trump es "contrario a todo lo que representamos como nación."

La vicepresidenta Kamala Harris se unió a Biden para una actualización de los principales investigadores, incluido el fiscal general Merrick Garland, el secretario del Departamento de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, y el director del FBI, Christopher Wray. También participaron el asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, y Kim Cheatle, directora del Servicio Secreto de Estados Unidos.

Biden denunció rápidamente el tiroteo y habló con Trump el sábado por la noche. Su equipo de campaña, mientras tanto, está lidiando con cómo manejar las implicaciones políticas de un ataque contra el hombre al que Biden espera derrotar en las elecciones de noviembre.

Biden también dijo que le pidió al director del Servicio Secreto que revise todas las medidas de seguridad para la Convención Nacional Republicana en Milwaukee, que comienza mañana. El presidente también dijo que pidió una revisión independiente de la seguridad en el mitin de ayer y prometió compartir públicamente los resultados de esa revisión.

El propio Trump hizo un llamado a la unidad y la resiliencia nacional, y sus asesores dijeron que estaba “de muy buen ánimo y bien” después de resultar herido durante un mitin en Butler, Pensilvania. Sigue adelante con sus planes de asistir a la Convención Nacional Republicana de esta semana en Milwaukee, donde seguramente las críticas a Biden y los demócratas serán muy duras.

En los momentos posteriores al tiroteo, la campaña de reelección de Biden dijo que estaba suspendiendo “todas las comunicaciones salientes y trabajando para retirar nuestros anuncios de televisión lo más rápido posible”. No estaba claro cuánto duraría la suspensión.

"No podemos — y no debemos — ir por este camino en Estados Unidos", dijo el presidente Joe Biden.

Harris pospuso un viaje de campaña planeado a Florida el martes, donde se reuniría con mujeres votantes republicanas a la luz del tiroteo del sábado, según un funcionario de la campaña.

Los investigadores aún están en las primeras etapas para determinar qué ocurrió y por qué. Pero algunos críticos de Biden están criticando al presidente por decirles a los donantes en una llamada privada el 8 de julio que “es hora de poner a Trump en el blanco”.

Una persona familiarizada con esos comentarios dijo este domingo que el presidente estaba tratando de demostrar que Trump se había salido con la suya con una agenda pública ligera después del debate del mes pasado, mientras que el propio presidente se enfrentó al intenso escrutinio de muchos, incluso dentro de su propio partido, por su pésimo desempeño en el enfrentamiento.

La persona habló bajo condición de anonimato para poder discutir más libremente las conversaciones privadas.

El presidente habló enérgicamente contra la violencia política, haciéndose eco de sus comentarios del sábado por la noche.

"Un intento de asesinato es contrario a todo lo que defendemos como nación", dijo el domingo.

En la llamada a los donantes, Biden dijo: “Tengo un trabajo y es vencer a Donald Trump… Estoy absolutamente seguro de que soy la mejor persona para poder hacer eso”.

Continuó: “Entonces, terminamos de hablar sobre el debate. Es hora de poner a Trump en el blanco. Se ha salido con la suya sin hacer nada durante los últimos 10 días, excepto pasear en su carrito de golf, alardeando de puntajes que no anotó… De todos modos, no entraré en su juego de golf”.

En su respuesta inicial al tiroteo del sábado por la noche, Biden condenó el intento de asesinato de Trump. La Casa Blanca también dijo entonces que los dos hombres hablaron, pero no dio a conocer detalles.

“Miren, no hay lugar en Estados Unidos para este tipo de violencia”, dijo Biden el sábado por la noche, antes de regresar a la Casa Blanca desde Rehoboth Beach, Delaware, donde había estado pasando el fin de semana. “Es enfermizo. Es enfermizo. Es una de las razones por las que tenemos que unir a este país. No podemos permitir que esto suceda. No podemos ser así. No podemos tolerar esto”.