Los hombres acusados de asesinar al actor Johnny Wactor son también sospechosos de una serie de robos

Detectives del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) dijeron que encontraron artículos robados de farmacias y tiendas de ropa en el sur de California mientras arrestaban a los hombres que ahora enfrentan cargos en relación con el asesinato del actor de telenovelas Johnny Wactor.

"Nuestro personal ha podido vincular la evidencia incautada con múltiples robos comerciales recientes que ocurrieron en la ciudad", dijo el martes el jefe del Departamento de Policía de Los Ángeles, Dominic Choi.

"Estos mismos sospechosos también han sido identificados como autores de delitos en la ciudad de Lennox, Beverly Hills, Rialto y Ontario", dijo Choi, pero se negó a proporcionar detalles adicionales citando la investigación en curso sobre el asesinato de Wactor.

La Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Los Ángeles acusó el lunes a dos hombres del asesinato de Wactor, Robert Barceleau y Sergio Estrada, ambos de 18 años, y a otros dos hombres de delitos relacionados con el asesinato.

Amigos y familiares del actor asesinado piden que el fiscal de distrito George Gascón imponga penas severas contra los presuntos asesinos.

Los cuatro comparecieron ante el tribunal el lunes y se declararon inocentes.

Otras fuentes policiales dijeron que los detectives del I-Team identificaron a los cuatro hombres acusados ​​hace más de un mes y que habían estado trabajando en las últimas semanas para encontrar pruebas adicionales que establecieran sus presuntos papeles en el crimen.

Choi dijo que ahora eso incluye pruebas de huellas dactilares y ADN.

“Revisaron cientos de horas de video y redactaron más de 50 órdenes de allanamiento, lo que contribuyó significativamente a identificar a los cuatro sospechosos involucrados en este asesinato sin sentido”, dijo.

Wactor fue asesinado a tiros el 25 de mayo cuando regresaba a su automóvil estacionado en el centro de Los Ángeles y se enfrentó a los ladrones que intentaban robarle su convertidor catalítico, dijo la policía.

