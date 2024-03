La contienda primaria más disputada de Los Ángeles podría sorprender a todos

Después de todo, la contienda primaria más polémica en Los Ángeles puede traer la mayor sorpresa.

Ysabel J. Jurado, candidata por primera vez y abogada de inquilinos, lidera la contienda para el Distrito 14 del Concejo Municipal de Los Ángeles, adelantándose al asediado titular, Kevin de León, mientras la Oficina de Registro del Condado de Los Ángeles se acerca a la proceso de escrutinio de votos.

“Trabajamos mucho, hablamos con los votantes desde el principio, tuvimos esas conversaciones y realmente escuchamos a la gente”, dijo Jurado, nativo de Highland Park.

El candidato oculto, respaldado por los Socialistas Democráticos de América, es el último candidato que podría mover al Concejo Municipal de Los Ángeles más hacia la izquierda.

Jurado se opone al plan de la alcaldesa Karen Bass de aumentar el presupuesto del LAPD. El candidato progresista también espera derogar la prohibición de establecer campamentos para personas sin hogar frente a escuelas y guarderías.

“Los sacamos de una escuela y los subimos a otra escuela. Entonces estamos invirtiendo en una solución que no resuelve el problema”, dijo Jurado.

A pesar de la probabilidad de perder las primarias ante el candidato poco conocido, de León espera que sus registros hablen por sí solos.

“No creo en las teorías del progresismo”, dijo de León. “De hecho, lo digo con resultados reales... De hecho, hemos reducido el número de personas sin hogar”.

De León cree que los votantes de clase trabajadora del Distrito 14 del Consejo, que incluye Boyle Heights, Highland Park y el centro de Los Ángeles, aprecian el trabajo duro.

“He alojado a más [personas] sin hogar que toda la ciudad de Los Ángeles”, dijo de León.

De León, una figura política experimentada y exlíder del Senado del estado de California, sobrevivió a un devastador escándalo político relacionado con la grabación racista de 2022.

Pero Jurado dijo que los electores quieren seguir adelante.

“Los votantes buscan algo nuevo. Quieren una cara nueva y comenzar un nuevo capítulo en el Distrito 14”.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA.