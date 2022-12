Consecuencias del escándalo de racismo siguen sacudiendo al Ayuntamiento de Los Ángeles

Dos meses después de verse envuelto en un escándalo de racismo que sacudió la confianza pública en el gobierno de Los Ángeles, el deshonrado concejal de la ciudad Kevin de León rechazó los pedidos de renuncia y está tratando de rehabilitar su reputación mientras enfrenta un futuro políticamente incierto.

De León, exlegislador estatal, es uno de los dos concejales que se han resistido a los llamados del presidente Joe Biden para que renuncie, mientras continúa recaudando salarios anuales de casi $229,000, uno de los días de pago más lucrativos para los concejales de la nación.

Gil Cedillo: "Por qué no renuncié"

El otro es el concejal Gil Cedillo, quien desapareció de la vista del público poco después del escándalo por una grabación filtrada de insultos racistas que surgió en octubre y no ha intentado regresar a las reuniones del Ayuntamiento.

Cedillo perdió un intento de reelección a principios de este año y su mandato vencía este lunes, a las 12:01 a.m.

El exconcejal envió a los medios una carta titulada “Por qué no renuncié”, en el que explicaba las razones por las cuales no había renunciado.

“Me negué a renunciar antes de que terminara mi mandato. Eso no es lo que soy, y no hice nada que lo justificara”, dijo Cedillo en la carta. “El trabajo de mi vida ha consistido en luchar sin descanso por aquellos que no tienen voz, independientemente de su origen étnico”.

Después de casi dos semanas en silencio, el concejal Kevin de León afirma que, a pesar de estar arrepentido, y que no renunciará. Está dispuesto a ceder su puesto si hay una elección de revocatoria.

Cedillo destacó en la carta su reacción ante los comentarios filtrados.

“Me he disculpado públicamente porque en esa conversación bochornosa filtrada guardé silencio sin mirar a quién dijo qué en esa sala”, dijo Cedillo. “Pero ¿renunciar e ignorar mi trayectoria social, laboral y política? No, eso es inaceptable.

Pelea con un activista

Despojado de su capacidad para participar en los comités del concejo, frente a la presión generalizada para que renuncie y después de una ausencia prolongada de las reuniones del consejo, de León ha estado maniobrando en público y en privado para salir del purgatorio político, a pesar de que sus colegas lo vilipendiaron porque dicen que no pueden trabajar con a él.

Su situación se deterioró el viernes, cuando se peleó con un activista que lo interrumpió en una entrega de juguetes navideños que fue captado parcialmente en video y publicado en Twitter.

El enfrentamiento dejó a los niños en el evento llorando.

Tras el altercado en donde se vio involucrado el concejal de Los Ángeles Kevin de León, hoy surgen nuevas avenencias de lo sucedido nuevos vídeos revelan como ocurrieron los hechos.

El presidente del concejo, Paul Krekorian, quien pidió a De León que renuncie, dijo en un comunicado que el concejal, uno de los miembros de su personal y un voluntario fueron atacados y lo calificó de intolerable. Los Angeles Times informó que los activistas dijeron que de León era el agresor.

“Esta ciudad ha soportado una terrible división y toxicidad en los últimos meses”, dijo Krekorian. “Necesitamos rechazar el odio en todas sus formas y debemos rechazar la atmósfera de intimidación, acoso y amenazas”.

Aparición en reunión del concejo

De León apareció el viernes en su primera reunión del concejo desde mediados de octubre, lo que provocó una protesta caótica entre las facciones en competencia en la audiencia.

Alrededor de una docena de manifestantes le gritaron a De León que abandonara la cámara ornamentada, mientras que sus seguidores coreaban "Kevin, Kevin".

Algunos miembros del concejo se retiraron y la policía expulsó a dos personas por temor a que pudieran pelear.

El asediado concejal de la ciudad, Kevin de León, asistió a la reunión del consejo de este viernes pero su aparición fue breve ya que los manifestantes inmediatamente le gritaron que se fuera.

“¡Vete, Kevin!”, le gritó un manifestante a De León. “Es por eso que estas reuniones deben cerrarse”.

Grabación filtrada con comentarios racistas

El escándalo desencadenó la renuncia en octubre de la entonces presidenta del Concejo Municipal, Nury Martínez, y un poderoso líder laboral, Ron Herrera, junto con llamados de Biden y otros funcionarios electos para que de León y otros renunciaran.

El alboroto fue provocado por una grabación filtrada de comentarios crudos y racistas de una reunión de hace un año que involucró a Martínez, Herrera, de León y Cedillo, todos demócratas latinos, en la que planearon expandir su poder político a expensas de los votantes negros durante un realineación de los límites del distrito.

Las grabaciones de tres concejales haciendo comentarios racistas ha causado mucha polémica y enojo entre los residentes angelinos.

El rediseño de las líneas distritales una vez por década puede enfrentar a un grupo contra otro para obtener una ventaja política en futuras elecciones.

El Caucus Legislativo Negro de California ha dicho que la grabación “revela un esfuerzo atroz para descentralizar las voces negras durante el crítico proceso de redistribución de distritos”. Una larga lista de oradores en las reuniones del Consejo que siguieron dijeron que se hizo eco de la era de Jim Crow y fue un claro ejemplo de "anti-negritud".

De León se disculpó repetidamente pero dijo que no renunciará. Argumenta que quiere seguir trabajando en la falta de vivienda, las consecuencias de la pandemia y la amenaza de desalojos para los inquilinos en su distrito, que incluye el centro de Los Ángeles y el vecindario de Boyle Heights, mayoritariamente latino.

Esfuerzo para su destitución

No existe una vía legal para que sus colegas lo destituyan: el consejo sólo puede suspender a un miembro cuando hay cargos penales pendientes.

Krekorian, el presidente del concejo, ha dicho que “la única forma en que podemos comenzar a sanar como ciudad es que el Sr. de León asuma la responsabilidad de sus acciones, acepte las consecuencias y renuncie”.

Si bien de León se ha mantenido alejado en gran medida del Ayuntamiento, ha seguido realizando actividades en silencio, incluida la asistencia a eventos festivos y reuniones con funcionarios sobre proyectos pendientes para personas sin hogar y problemas de vertidos ilegales.

La oficina del secretario municipal de Los Ángeles ha aprobado una petición de destitución contra el asediado concejal Kevin de León. Visto en antena el 6 de diciembre de 2022.

Con su aparición en la reunión del concejo el viernes, está claro que está tratando de regresar gradualmente a la esfera pública. Mientras tanto, los organizadores detrás de un esfuerzo por destituirlo de su cargo han recibido autorización para recolectar las firmas de petición necesarias para calificar la propuesta para la boleta electoral.

Los miembros del consejo también han recibido una avalancha de cartas de personas que se identifican como electores de De León, defendiéndolo e instando al consejo a permitirle reanudar sus funciones. También pidieron al consejo que se abstenga de cualquier castigo adicional, que se está considerando y podría incluir la restricción de los fondos de la oficina de De Leon.

Las continuas consecuencias del escándalo del racismo es un desafío que enfrentará la nueva alcaldesa de la ciudad, la demócrata Karen Bass, cuando asuma el cargo este lunes. Mientras tanto, otros tres miembros actuales o anteriores del Concejo han sido acusados o declarados culpables de cargos de corrupción.