Tres candidatos se enfrentan en el distrito municipal con más escándalos de Los Ángeles

El distrito 14 del Ayuntamiento de Los Ángeles ha pasado por una situación difícil.

Agentes del FBI asaltan la casa del entonces líder del distrito. Su propio concejal entabla una conversación secreta sobre la creación de mapas políticos mientras usa lenguaje racista para burlarse de un colega y su hijo. Un candidato que se postula para supervisar el distrito es detenido en una carretera dentro del mismo distrito por sospecha de conducir en estado de ebriedad.

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí.

Todos ocurrieron en aproximadamente siete años, mientras un número creciente de personas sin vivienda acampaban y dormían en las calles del Distrito 14, y más familias luchaban por pagar el alquiler o la hipoteca en medio de una inflación creciente, sin mencionar un número récord de personas que se enfermaban. o morir durante la pandemia de coronavirus.

Con grandes problemas en todo el distrito, que incluye el centro de Los Ángeles, Skid Row y Boyle Heights, las elecciones primarias de 2024 han atraído a tres políticos ambiciosos con grandes planes a pesar de que algunos de ellos son, según admiten ellos mismos, “seres humanos imperfectos”.

“Si quieres lealtad en política, ve y cómprate un perro”

El titular Kevin de León ha estado en el camino hacia la redención, pidiendo pública y repetidamente perdón a sus electores después de que la grabación racista de 2022 revelara que comparó al hijo negro adoptivo de su entonces colega, el concejal Mike Bonin, con un bolso de lujo.

Después de que de León se resistiera a los llamados de los manifestantes e incluso del presidente Biden para que renunciara, dijo que se postula para la reelección porque “ama” su trabajo y porque sus antecedentes hablan por sí solos.

“De hecho, hemos reducido nuestro número de personas sin hogar”, dijo de León a Dunia Elvir de Telemundo 52. “El año pasado, sólo uno de los tres distritos del ayuntamiento realmente redujo nuestro número de personas sin hogar. Lo hicimos porque construí la pequeña aldea más grande de los Estados Unidos de América”.

Pero de León admitió que ha perdido amigos y aliados desde 2022, incluido su retador y asambleísta estatal Miguel Santiago.

“Hay individuos que buscan oportunidades políticas en un momento dado, pero así es la política”, respondió de León cuando se le preguntó sobre su relación con Santiago, con quien de León dijo que no había hablado desde el verano pasado.

“Es triste para mí”, dijo de León, quien afirmó haber invitado a su examigo a sus ruedas de prensa para “elevar” a Santiago. “La gente dice: ‘Si quieres lealtad en política, ve y cómprate un perro’”.

Otro retador también estaba acostumbrado a ser la aliada política de De León, la asambleísta Wendy Carrillo.

Carrillo le dijo al LA Times en abril de 2023 que decidió postularse contra su antiguo aliado porque comenzó a escuchar quejas de los electores del Distrito 14 de que sus llamadas a la oficina de De León no fueron respondidas sobre servicios de la ciudad como la reparación de aceras.

Carrillo cuenta con el respaldo de Antonio Villaraigosa, ex alcalde de Los Ángeles y ex concejal del Distrito 14. Villaraigosa, colaborador político de la estación hermana NBCLA, ocupó el escaño de distrito durante sólo dos años para postularse para alcalde y fue sucedido por José Huizar.

"Consumo mal el alcohol"

Al igual que De León, Carrillo se mantuvo firme y resistió los llamados para detener la campaña del consejo cuando fue arrestada por conducir bajo los efectos del alcohol en noviembre de 2023.

Se descubrió que su nivel de alcohol en sangre superaba el doble del límite legal. Desde entonces, no se opuso y se le ordenó ingresar a un programa para conducir bajo los efectos del alcohol durante tres meses.

Carrillo, quien dijo que lleva más de 100 días sobria, le dijo a Elvir la noche de noviembre de 2023 que no había comido en todo el día, tomado pastillas para adelgazar, tomado dos tragos en una función.

“No te das cuenta de que tienes un problema hasta que lo tienes en la cara”, recordó Carrillo, quien también dijo que no tiene recuerdos claros de esa noche. “Salí del carro. Estoy en traje y en tacones. Y la policía está ahí, y estoy tratando de tener un momento para pensar: ‘¿Qué acaba de pasar?’”

También al igual que De León, Carrillo se llamó a sí misma una persona “defectuosa”, pero le insinuó a Elvir durante la entrevista que, si bien ella experimentó las consecuencias de sus problemas de salud mental y adicción, el percance de De León fue una cuestión de moralidad.

“El trabajo que he hecho en la asamblea, todo el trabajo que he hecho en mi oficina, los recursos, los fondos que he traído a mi comunidad, no quedan anulados por este incidente”, dijo Carrillo. “Mi capacidad para liderar, mi capacidad para servir, mi capacidad para ayudar a la gente no termina porque me pasó algo por lo que claramente estoy recibiendo ayuda. En todo caso, demuestra que estoy comprometida, soy responsable, soy responsable. Tomé cargo”.

Tres candidatos demócratas con visiones similares para liderar

Dadas las delicadas situaciones con Carrillo y de León, no sorprende que funcionarios electos, incluidos el fiscal general de California, Rob Bonta, y la congresista Judy Chu, anunciaran su respaldo a Miguel Santiago.

Los tres candidatos comparten las mismas propuestas para el distrito: reducir la falta de vivienda, aumentar la asequibilidad para los electores y luchar por la justicia ambiental.

Pero Santiago dijo que decidió competir contra su antiguo amigo y aliado porque el distrito está manchado de escándalos, incluido el que involucra al predecesor de De León, José Huizar, quien cumplirá 13 años de prisión por un plan de pago para jugar.

“Nos postulamos porque queremos ir más allá de los escándalos, más allá de la corrupción, y realmente hacer ese cambio para que podamos trabajar con la gente de esta comunidad para mejorar la calidad de vida”, le dijo Santiago a Elvir. “Queremos un cambio y nuestra comunidad nos respalda para lograrlo”.

Santiago no dijo si todavía es amigo de De León.

“Él está en campaña, y nosotros también”, dijo Santiago, quien también dijo que se alegra de que Carrillo asumiera la responsabilidad por el incidente por conducir en estado de ebriedad y le deseó “toda la suerte del mundo”.

El sitio web de la campaña de Santiago también señala que “la corrupción y los escándalos han impedido que el Ayuntamiento cumpla y progrese”, apuntando claramente a sus dos rivales sin mencionar sus nombres.

¿Que sigue?

Además de los principales candidatos, Ysabel Jurado, Teresa Hillery, Nadine Díaz, Eduardo “Lalo” Vargas y Genny Guerrero se postulan para reemplazar a De León.

Si nadie obtiene más del 50% de los votos, los dos candidatos principales se enfrentarán en las elecciones generales de noviembre.