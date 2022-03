Legisladores de California propondrán un reembolso de gasolina de $400

Se espera que un grupo de legisladores de California anuncie este jueves una propuesta de reembolso de gasolina de $400 para cada contribuyente estatal en medio de precios de gasolina récord.

Según un comunicado de prensa enviado el miércoles, la asambleísta demócrata por Irvine (condado de Orange), Cottie Petrie-Norris y varios otros legisladores anunciarán su propuesta de usar $9 mil millones del superávit presupuestario del estado para proporcionar un reembolso de $400 a cada contribuyente de California.

Agregaron que el reembolso cubrirá con creces el impuesto a la gasolina actual de 51.1 centavos por galón durante un año completo de recargas semanales para un automóvil con un tanque de gasolina de 15 galones.

Otros legisladores que forman parte de la propuesta incluyen a los asambleístas Cecilia Aguiar-Curry, Rebecca Bauer-Kahan, Jesse Gabriel, Adam Gray, Jacqui Irwin, Evan Low, Chad Mayes, Blanca Rubio, Sharon Quirk-Silva y Carlos Villapudua.

“Muchos californianos sienten graves problemas financieros en la bomba y buscan ayuda de los líderes de California”, dijo Petrie-Norris en un comunicado. “Creemos que un reembolso es el mejor enfoque para poner dinero directamente en los bolsillos de las personas”.

El grupo de legisladores agregó que, según su propuesta, todos los contribuyentes de California recibirán un reembolso, incluidos los contribuyentes que no poseen ni conducen un automóvil.

A partir del miércoles, el precio promedio de la gasolina regular en California subió a $5.77 por galón, frente a los $4.94 de hace una semana, según los últimos datos de AAA.

Mientras tanto, los republicanos de California creen que trataron de aliviar el dolor tratando de que los legisladores firmaran un proyecto de ley que suspendería el impuesto a la gasolina durante al menos seis meses y fracasó.

“Creo que esta fue una verdadera oportunidad perdida para el bipartidismo y el trabajo transversal para ayudar a todos los californianos en el estado que están sufriendo por esto”, dijo Matt Shupe, presidente del Partido Republicano del Condado de Contra Costa.

El descuento del gas es sólo una propuesta en este momento. Tendrá que pasar por varios comités y votaciones antes de que alguien vea el dinero.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.