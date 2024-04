En angustiante duelo, La Melaza conserva el poder de salvar a uno de los seis nominados

En una noche crucial en La Casa de los Famosos, donde la lucha por permanecer es cada vez más intensa, el duelo por la salvación causó una expectativa enorme y dejó ver las intenciones que tienen los habitantes para seguir en el reality.

Tras la semifinal del "Hada de los dientes" entre Clovis, Maripily y Aleska, fue la modelo venezolana quien se convirtió en la retadora de La Melaza, líder semanal de La Casa, para enfrentarse en la "Carta más alta".

La suerte favoreció a La Melaza, quien ha vivido una semana de grandes beneficios para él, y será quien tenga el privilegio de salvar a uno de los seis nominados: Alana, Aleska, Maripily, Paulo, Serrath y Patricia.

"Quedó en casa", expresó Aleska tras abrazar a La Melaza, quien también recibió cariños de Alana y algunos habitantes más.

El dominicano aseveró que en su cabeza ya tiene el nombre de la persona a la que salvará el domingo.

"A partir de ahora, Melaza, van a correr 48 horas; a partir de ahora, atención, no puedes conversar tu decisión, no la puedes consultar, no la puedes insinuar, no la puedes compartir con nadie", subrayó Nacho Lozano, uno de los conductores del reality.

