Estas son algunas de las nuevas leyes de California a partir del 1 de julio

Hay algunas reglas nuevas en California.

A partir del lunes, entraron en vigor algunas de los cientos de nuevas leyes aprobadas por los legisladores y firmadas por el gobernador Gavin Newsom el año pasado. Estas incluyen leyes sobre violencia en el lugar de trabajo, asequibilidad de la vivienda, kits de pruebas para evitar violaciones en citas en bares y reparaciones de dispositivos electrónicos.

La mayoría de las nuevas leyes estatales entraron en vigor a principios de año.

Estas son algunas de las nuevas leyes que entraron en vigor el lunes.

Kits de pruebas para evitar violaciones en bares de California

La nueva ley exige que los bares y clubes nocturnos ofrezcan kits de prueba para detectar drogas que puedan introducirse en las bebidas.

La ley tiene como objetivo proteger a los clientes de las drogas comunes del rap en citas. Se deben colocar carteles en el negocio que indiquen que los kits de prueba de drogas están disponibles.

Revelación de tarifas ocultas

La SB 478 está diseñada para facilitar la revelación de tarifas ocultas que podrían sorprender a los consumidores cuando viajan, piden comida a domicilio, compran entradas para conciertos y más.

Las empresas de servicios y viajes deben incluir recargos en los precios anunciados.

La AB 537 requiere que los hoteles y las empresas de alquiler a corto plazo proporcionen el precio total antes de que el visitante se retire. Hubo mandatos para restaurantes y bares, pero el gobernador Newsom firmó una legislación de emergencia durante el fin de semana que exime a los vendedores de la nueva ley.

Los recargos deben seguir estando claramente indicados para los clientes.

Límites de depósito de seguridad

Según esta nueva ley, los propietarios no pueden cobrar a los inquilinos más de un mes de alquiler como depósito de seguridad.

La AB 12 elimina las reglas anteriores que permitían depósitos de hasta el doble del alquiler mensual para unidades sin amueblar y hasta tres veces el alquiler para unidades amuebladas.

Algunos propietarios de propiedades más pequeñas están exentos.

Impuesto especial sobre la compra de armas en California

California se convierte en el primer estado con un impuesto especial del 11 por ciento sobre algunas ventas de armas de fuego, municiones y repuestos de armas bajo AB 28.

Los ingresos financiarán programas estatales para prevenir la violencia armada y apoyar programas de intervención de las pandillas. Hay exenciones, incluidos agentes del orden y agencias de aplicación de la ley retirados, y proveedores más pequeños.

El gobierno federal ya grava algunas compras de armas.

Códigos de identificación de tarjetas de crédito para minoristas de armas

Otra ley de compra de armas que entrará en vigor a partir del lunes exige que las redes de pago con tarjeta de crédito proporcionen un código de identificación único para los minoristas de armas y municiones.

Los códigos de categoría de comerciante aparecen en los extractos de las tarjetas de crédito de la mayoría de las empresas, como supermercados y gasolineras, para ayudar a las redes a ofrecer recompensas y realizar un seguimiento de las tendencias de gasto. La AB 1587 requiere que las redes ofrezcan los códigos, que según sus partidarios permitirán a los bancos detectar compras sospechosas.

Reparación de teléfonos y aparatos electrónicos

¿Eres una persona que arregla de todo? La SB 244, la Ley del Derecho a Reparación permitirá que las personas arreglen sus celulares y aparatos electrónicos o los lleve al reparador de su elección, y no se vea forzado a pagarle sólo a los lugares designados por los fabricantes…

Esta ley exige que muchos fabricantes de electrodomésticos y dispositivos electrónicos le ayuden proporcionándole piezas, herramientas e instrucciones para reparar sus productos.

La ley no se aplica a las consolas de videojuegos, las alarmas contra incendios y algunos tipos de maquinaria pesada.

Violencia en el trabajo

La SB 553 exige reglas sobre violencia en el lugar de trabajo para las empresas, incluidos planes, capacitación y documentación. El mandato exige evaluaciones de riesgos de violencia en el lugar de trabajo, un plan de emergencia y capacitación para los empleados.

Nueva regla escolar

La SB 274 prohíbe la suspensión de estudiantes en los grados K-12 o por motivos de “interrupción o desafío deliberado”. La ACLU dijo que el desafío deliberado es una categoría demasiado amplia que condujo a suspensiones innecesarias por infracciones menores.

Productos menstruales en las escuelas de California

Según AB 230, el requisito de que las escuelas públicas tengan existencias de productos menstruales para estudiantes de 6.º a 12.º grado se amplía para incluir los grados 3.º a 5.º. Los productos deben proporcionarse en los baños de mujeres y de todos los géneros, y en al menos un baño de hombres en el campus.

