Jackie y Shadow esperan la llegada de sus “bebés” en cualquier momento

Lo que debes saber Jackie y Shadow son las mundialmente famosas águilas calvas de Big Bear; Se puede ver a la pareja en un par de cámaras, incluida una que está al lado de su nido.

Jackie puso tres huevos en enero de 2024; el primer óvulo cumplirá 35 días el 29 de febrero a las 4:55; La eclosión puede comenzar en cualquier momento, aunque los huevos anteriores de la pareja eclosionan alrededor de los 38 o 39 días.

En los próximos días puede aparecer en los huevos una “pepita” en las cáscaras, que son pequeñas roturas hechas desde el interior por el bebé; Puede pasar algún tiempo antes de que un aguilucho emerja por completo durante “el proceso tan extenuante”

“El tres es un número mágico”, o eso nos decía la pegadiza canción “Schoolhouse Rock”.

Los fanáticos de Jackie y Shadow, las célebres águilas calvas cerca de Big Bear Lake, creen en el poder de tres cuando amanece el último día de febrero y “Pip Watch” comienza con entusiasmo.

¿Qué significa el término “Pip Watch”?

Para los miles de seguidores del dúo emplumado en todo el mundo, el tierno término significa simple, dulce y científicamente esto: buscaremos diminutas pepitas en los tres huevos de las águilas, esas minúsculas roturas en las cáscaras que revelan que la eclosión está en marcha, en este o en los días que vienen.

Jackie puso el primero de sus tres huevos de 2024 hace 35 días, a las 4:55 de la tarde. ¿Qué tienen de especial 35 días en el reino real del reino del águila?

Ese es aproximadamente el tiempo que se incuba un huevo de águila antes de que pueda emerger una cría, aunque, por supuesto, la naturaleza sigue su propio horario.

Dicho esto, los huevos anteriores del dúo se han mantenido calentitos con mamá y papá un poco más en años pasados, y los polluelos comenzaron a emerger de huevos viables alrededor del día 38 o 39.

¿Esta nidada, la primera nidada exitosa de tres huevos de Jackie, cambiará la tendencia?

Personas de todo el mundo están observando el nido de tamaño considerable, cargado de palos, un nido que cuenta con un profundo cuenco de "pelusa" del bosque, y esperan con esperanza.

La "pelusa", que se compone del material orgánico que las águilas han recolectado incansablemente en las últimas semanas, hace que el nido sea más suave y esté más listo para los huevos (y también para los polluelos).

La fascinante oportunidad de observar discretamente las hermosas aves es posible gracias a Friends of Big Bear Valley, una organización sin fines de lucro centrada en la naturaleza que opera dos cámaras enfocadas en las águilas las 24 horas del día: una ubicada en un alto pino Jeffrey adyacente al lago, al lado del nido frecuentado por Jackie y Shadow durante varios años, y otro cercano, brindando a los espectadores una vista más amplia del árbol y de las águilas yendo y viniendo.

A los seguidores les encantaría ver surgir un trío luchador de hermanos, pero el tiempo pronto nos dirá qué nos deparan estos preciosos huevos.

El último bebé de Jackie y Shadow fue Spirit, en 2022, un joven carismático que creció junto a un huevo que nunca eclosionó.

¿Qué revelarán los próximos días? ¿Habrá tres bebés tambaleantes y maravillosos que los ocupados padres tendrán que alimentar en una semana más o menos? ¿O habrá uno o dos bebés peludos ansiosos por su próximo bocado de pescado, entregado directa y suavemente desde el pico de su madre o su padre?

Es un día bisiesto, una ocasión que se celebra una vez cada cuatro años y que posee una especie de magia. El hecho de que el Pip Watch 2024 comience el 29 de febrero está dando a nuestras esperanzas una razón para elevarse, de la misma manera que las águilas de Big Bear lo hacen majestuosamente, emocionando a personas de todo el planeta.

