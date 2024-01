Famosa pareja de águilas calvas de Big Bear pone su segundo huevo

La observación de crías de águila en Big Bear ha entrado en un nuevo capítulo después de que Jackie y Shadow, una pareja de águilas calvas en Big Bear, incubaran el segundo huevo de la temporada.

Los Amigos del Valle de Big Bear y la Cámara del Nido de Águila de Big Bear, una organización sin fines de lucro que proporciona información en vivo del nido de los pájaros, dijeron en una publicación de Facebook que Jackie, la hembra del águila, puso el segundo huevo el domingo, alrededor de la 1:59 p.m.

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí.

"Su proceso de parto para este óvulo comenzó sólo 4 minutos antes", decía la publicación en las redes sociales. “Todo el proceso fue mucho más rápido y parecía ser un poco menos trabajo para ella”.

El video muestra a Jackie inflándose poco antes de levantarse para revelar dos huevos blancos debajo de ella.

Más temprano ese día, Shadow, el águila macho, había traído “un gran montón de pelusa” al nido, colocando palos y pedazos para que el proceso de incubación fuera más acogedor para la futura mamá.

Decenas de miles de usuarios de las redes sociales esperan el mejor resultado para la pareja de águilas después de que sus huevos no eclosionaran el año pasado.

Los Amigos del Valle de Big Bear y la Cámara del Nido de Águila de Big Bear habían dicho que es posible que los huevos hayan dejado de desarrollarse.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.