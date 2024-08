Residentes de Watts presentan cargos demandando el cese de producción en recicladora

Decenas de miembros de la comunidad de Watts llegaron el jueves a los tribunales con la esperanza de que la justicia ponga fin a una planta de reciclaje de metales que, según ellos, lleva décadas contaminando su comunidad.

La planta de reciclaje Atlas, vecina de Jordan High School, sufrió una explosión el lunes que aumentó las emociones de los miembros de la comunidad y la facultad de la escuela.

"Ya es suficiente", dijo Thelmy Alvarez, del Comité de Acción Comunitaria Laboral de Watts. "Con cuántas explosiones nos vamos a conformar hasta que alguien salga herido o alguien muera".

La explosión del lunes fue la tercera en la planta desde 2002. Los alumnos y el personal de la Jordan High School se han quejado de proyectiles metálicos y polvo metálico que vuelan sobre los terrenos de la escuela.

La fiscalía del condado de Los Ángeles ha presentado dos docenas de cargos penales contra los propietarios de la planta, pero se ha retrasado la vista preliminar.

"Estamos cansados de esperar, en cualquier otro lugar esto ya se habría hecho, porque se trata de pobres personas de color, parece que a nadie le preocupa mucho", dijo Tim Watkins, del Comité de Acción Comunitaria Laboral de Watts.

El superintendente del LAUSD, Alberto Carvalho, dijo a los vecinos que el distrito es parte de múltiples demandas que intentan responsabilizar a Atlas.

"Cada día que Atlas opera sigue poniendo vidas en peligro", dijo Álvarez.

Los activistas exigen que el fiscal de distrito presente una orden judicial para que la planta cese sus operaciones inmediatamente.

"Hace varios días se produjo un incidente en Atlas Iron and Metal. Afortunadamente, gracias a una sólida preparación, formación y cumplimiento de la normativa, no hubo heridos ni dentro ni fuera de las instalaciones. Todos los procedimientos y políticas de seguridad parecen haber funcionado como debían, y nuestra respuesta fue rápida. Mantenemos nuestro compromiso de garantizar la seguridad de nuestras operaciones y ofrecer oportunidades económicas a Watts", escribió un portavoz de Atlas Iron and Metal.