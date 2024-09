Emiten advertencias de evacuación por incendio Record en San Jacinto

Las autoridades emitieron advertencias de evacuación para partes del condado de Riverside cuando el incendio Record había quemado más de 650 acres el domingo.

El incendio forestal comenzó alrededor de las 2:20 p.m., cerca de Soboba Rd y Gilman Spring Rd en San Jacinto. Se determinó que el incendio fue causado por humanos, según los oficiales de paz de CAL FIRE.

No quedó claro de inmediato si el incendio fue provocado intencionalmente.

El incendio estaba contenido en un 15% el lunes por la mañana.

Seis bomberos fueron trasladados a hospitales con heridas leves, afirmó el departamento.

Las zonas bajo advertencias de evacuación son RVC Poppet Flats 1, 2, 3 y 4. Al norte de Wolf Road, al oeste de Partridge Street y Hungry Hollow Road, al sur de Old Idyllwild Road y al este de Gubner.

#RecordFire [UPDATE 9/2/24, 8:00 a.m.] The fire remains at 650 acres, and containment has increased to 15%.



For additional fire information, including a searchable map of the Evacuation Warning area, please visit: https://t.co/PDAXaQ7bZl



The Record Fire, initially reported at… pic.twitter.com/dky6WEpiGT