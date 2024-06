1 muerto, 4 heridos en un tiroteo en Compton

Al menos una persona murió y varias resultaron heridas el viernes por la noche en un tiroteo en Compton, según el Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles.

El tiroteo fue reportado en algún momento antes de las 8 p.m. en la cuadra 800 de East Greenleaf Boulevard. Allí, cinco personas resultaron heridas de bala.

Los detalles sobre lo que llevó a la violencia no estaban disponibles de inmediato.

No está claro si se ha producido alguna detención en relación con el tiroteo. No se ha revelado el nombre de los fallecidos y no está claro el alcance de las heridas de los heridos.