Cómo ayudar a sus hijos a controlar sus gastos y vivir sin deudas

Tras la celebración por su graduación, ya sea de preparatoria o la universidad, muchos jóvenes reconocen sentirse algo perdidos con el pago de los gastos básicos mientras tratan de ahorrar al mismo tiempo.

“El dinero se va rápido, se va rápido”, señala Francisco Juárez, un joven trabajador. “Todo cuesta. Nada es barato en la vida”.

Para quienes apenas comienzan a entrar al mundo laboral, el manejo de sus finanzas puede ser abrumador.

Video por Silvana Henao. Para más información, visita cnbc.com/espanol

“A mí lo que me da miedo es la deuda”, señala la estudiante Galilea Márquez. “No quiero entrar en la deuda, especialmente tan joven”.

Ese es un riesgo real que enfrentan todos. De acuerdo a la Reserva Federal, el balance de la deuda estudiantil en Estados Unidos se ha incrementado en un 66% en la última década, alcanzando un total de más de $1,77 trillones. En California, en promedio, los estudiantes cargan con una deuda de $21,125.

Es por ello que los expertos recomiendan a los padres de familia que conversen con sus hijos sobre el dinero y cómo manejarlo.

Incluso aconsejan que compartan estrategias con ellos, como anotar sus gastos en un cuaderno o tabla de excel que les permita hacer ajustes para ahorrar.

“Hay muchas cosas que no piensas mientras estás viviendo con tus papás que se acumulan”, dijo la estudiante Montserrat García.

Los expertos recomiendan a todo joven, empezar por lo más básico como:

Abrir una cuenta de ahorros, y programar retiros automáticos de su cheque

Evitar gastos impulsivos

Empacar alimentos y bebidas para llevar al trabajo

Conseguir seguros básicos, de salud y vivienda

Pagarlos lo más rápidamente posible los préstamos con intereses de más de 5.8%. Esto lo puede hacer enviando pagos altos.

Si el empleo les ofrece planes de ahorro como 401K, 403B O IRA, también recomiendan registrarse en ellos.

“Yo me he dado cuenta que no te lo enseñan en la escuela y es algo que creo que es muy importante que deben empezar a enseñar”, señala la estudiante Emily Tolli.

La creación de un plan para controlar los gastos y la toma de mejores decisiones financieras son pasos que les permitirán a los jóvenes ahorrar para su futuro.