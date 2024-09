Lideran una iniciativa “radical” para eliminar los desechos de la moda mediante el reciclaje

Lo que debes saber Radical Clothes Swap es una organización sin fines de lucro dirigida por latinas con sede en Los Ángeles

Es posible que haya oído hablar de términos como “núcleo de subconsumo” o “reciclaje”, tendencias que están ganando fuerza en línea a medida que las personas prestan más atención a los hábitos de gasto y el efecto que nuestras compras tienen en nuestra salud mental y el medio ambiente.

“Organizamos intercambios de ropa gratuitos en todo Los Ángeles”, dijo la directora ejecutiva y cofundadora Nicole Macías. “Solo estamos tratando de que la gente vea cuánto desperdicio textil se crea a través de la industria de la moda y enseñarles prácticas sustentables”.

El concepto es simple: las personas pueden traer de cinco a diez prendas de vestir para donar y, a cambio, llevarse a casa de cinco a diez prendas.

“En un mundo dirigido por el capitalismo, ¿cuál es una de las cosas más radicales que podemos hacer como comunidad y sociedad? Para nosotros, eso es regalar recursos gratuitos y, específicamente, regalar ropa gratis”, dijo Macías.

“Nuestra misión y objetivo es brindar recursos gratuitos a la comunidad, normalizar la sostenibilidad radical y, en cierto modo, cambiar las relaciones de las personas con el consumo, el capitalismo y las compras”.

“Este es el primero que encontré en Los Ángeles, solía ir a ellos en Nueva York, pero son una organización maravillosa”, dijo Stephanie Meyer, que viene a los eventos de Radical para donar ropa siempre que puede. “Creo que reciclar ropa y tener oportunidades como esta realmente ayuda en términos de lo que no termina en un vertedero, ¿verdad?”

Para la cofundadora Jannine Mancilla, este tipo de trabajo es un proceso que se lleva a cabo durante toda la vida.

“Como somos hijos de inmigrantes de primera generación, no teníamos mucho dinero para comprar ropa, así que crecí comprando ropa usada y de segunda mano”, dijo Mancilla.

“Organizamos nuestro propio intercambio de ropa en una biblioteca pública en la que trabajamos y eso despertó más interés en querer hacer esto”.

Mancilla y Macías operan Radical Clothing Swap junto con la gerente Enriquetta Navarro.

Juntos, el trío ha sido honrado por su trabajo por la ciudad de Los Ángeles.

También están orgullosas de ser latinas que crean un espacio inclusivo para todos.

“Todos somos hijos de inmigrantes. Todos crecimos haciendo cosas sustentables, sostenibles, viviendo nuestras vidas e intercambiando dentro de nuestros propios círculos”, dijo Macias.

“Simplemente siguió creciendo con cada vez que organizábamos uno y nos dimos cuenta de que teníamos que seguir haciéndolo y compartir nuestro conocimiento con nuestra comunidad”.

