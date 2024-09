Dónde celebrar el Mes de la Herencia Hispana en el sur de California

Lo que debes saber Mes Nacional de la Herencia Hispana

Del 15 de septiembre al 15 de octubre.

Varios festivales, eventos gastronómicos y presentaciones culturales se llevarán a cabo durante las cuatro semanas festivas, incluidas Fiestas Patrias en Santa Ana y Latino Restaurant Week en Long Beach.

El Mes de la Herencia Hispana es una celebración anual animada y encantadora a gran escala, una festividad que no solo abarca dos meses distintos, septiembre y octubre, sino también dos estaciones.

La amplia variedad de eventos es conocida por su espíritu exuberante, tradiciones cálidas y diversión llena de estilo, y tradicionalmente comienzan el 15 de septiembre o alrededor de esa fecha, una fecha de inicio que rinde homenaje al Día de la Independencia de México, que se celebra el 16 de septiembre.

¿Y entonces? Las fiestas bailan durante cuatro semanas completas, con festivales de cine, desfiles llenos de música y sabrosas fiestas gastronómicas que adornan el calendario.

El evento anual se llevará a cabo el 14 y 15 de septiembre. Panamá encabezará el desfile de este año.

Echa un vistazo a algunos de los eventos del Mes de la Herencia Hispana de 2024 que se llevarán a cabo en el sur de California a continuación.

¿Lo que es bueno saber? Averiguar con anticipacion si se requieren boletos antes de acudir a estos alegres eventos; algunos son gratuitos y otros requieren entrada.

Desfile del Día de la Independencia de México en el Este de Los Ángeles: estas festivas Fiestas Patrias comenzarán en la intersección de las avenidas E. Cesar Chávez Avenue y Mednick el 15 de septiembre, a las 10 a. m.; invitados especiales, música y excelente comida son parte de la querida reunión.

Fiestas Patrias 2024: Dirígete al corazón histórico de Santa Ana el 14 y 15 de septiembre para disfrutar de una gran feria callejera, espectáculos de danza y todo tipo de lugares agradables. El desfile está programado para el 15 de septiembre.

Semana de los restaurantes latinos en Long Beach: salga a cenar por la ciudad de Long Beach, del 29 de septiembre al 5 de octubre, y saboree esta sabrosa actividad, presentada por el programa Chefs in Philanthropy de Affluent Hispanic Properties.

Semana de los restaurantes latinos: este evento de dos semanas celebrará su inauguración destacando una gran cantidad de restaurantes del sur de California, incluidas cafeterías y empresas de catering. Todo comienza el 13 de septiembre y la fecha de cierre es el 27 de septiembre.

Por mas de cuatro décadas se ha convertido en uno de los desfiles mas grandes e importantes de California

Festival de cine Hola, México: “Casa El Paraíso” es la selección de apertura de esta estimada celebración del cine, que cumple 16 años. Se proyectarán más de 20 películas y 20 cortometrajes durante el festival, que invoca la magia del cine del 20 al 27 de septiembre.

Desfile de Lowrider: Una gran y brillante procesión recorrerá Miracle Mile el 15 de septiembre en honor al Día de la Independencia de México. El Lowrider Parade es gratuito, mientras que el espectáculo “Best in Low” dentro del Petersen Automotive Museum requiere entrada.

Desfile y Festival de la Herencia Latina: hay numerosas celebraciones del Mes de la Herencia Hispana en el calendario de Pasadena (una fiesta de Fiestas Patrias está programada para el 13 de septiembre), pero si desea disfrutar del Desfile y Festival de la Herencia Latina, esté en Crown City el 5 de octubre.

FIG Restaurant x Dr. Alexandra Lourdes: un menú especial para recaudar fondos (el beneficiario es la Fundación Educativa de Santa Mónica) está disponible en el restaurante de Santa Mónica desde el 17 de septiembre hasta el 31 de octubre. La innovadora culinaria creó varios platos tentadores para la colaboración.

Evento para fanáticos de “Coco”: mariachis, presentaciones folclóricas y una “Fiesta de luces” engalanarán la experiencia cinematográfica por tiempo limitado, como tantas hermosas caléndulas. El 20 de septiembre sonará en el Teatro El Capitan.

The Ford: Esta joya cultural ha rendido durante mucho tiempo un vibrante homenaje al Mes de la Herencia Hispana y en 2024, los espectáculos comenzarán pronto: Las Colibrí se presentarán en “¡Viva La Tradición! La Quinceañera” el 14 de septiembre, mientras que Bob Baker Marionettes celebrará una alegre “¡Fiesta!” el 15 de septiembre.

Jenny and the Mexicats: Reserve su asiento para los estilos caleidoscópicos de esta banda que abarca varios géneros, así como para el baile folclórico peruano y el Grandeza Mexicana Folk Ballet. ¿El lugar?Vaya al The Luckman el 21 de septiembre.

Celebración Para la Cultura: Haga sus compras en un mercado nocturno UNIDOS en Plaza West Covina; la música en vivo y otros detalles de celebración están en el programa del 20 de septiembre.

Exposición de arte The Chicano Collection/La Colección: Admire “pinturas originales de 26 artistas chicanos destacados” en el Old Orange County Courthouse en Santa Ana del 15 de septiembre al 15 de octubre; las obras de arte provienen de la colección privada del actor y defensor del arte Cheech Marin.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.