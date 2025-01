El calendario de CicLAvia 2025 ofrece fechas gratuitas para todo el año

Este es un rompecabezas para reflexionar: ¿Hay más minutos en un año o más revoluciones de ruedas de bicicleta en todos los eventos anuales de CicLAvia combinados?

Nos quedamos con las ruedas, porque CicLAvia es un gran evento con ruedas, que atrae a miles de ciclistas que recorren las calles del sur de California que han estado cerradas al tráfico motorizado.

Pero vale la pena considerar la duración de un año cuando se piensa en el popular evento gratuito, que comenzó en Los Ángeles en 2010.

El espectáculo del ciclismo apareció algunas veces en el transcurso de un año en su momento, pero a partir de 2025 hay ocho eventos de CicLAvia que anticipar.

El equipo de CicLAvia dio a conocer su programación para 2025, que abarcará toda la ciudad, y que incluye dos de los eventos CicLAmini más nuevos, que ponen énfasis en distancias más cortas y experiencias centradas en los peatones.

El primero será West Adams Meets University Park, así que marca el 23 de febrero si quieres participar, mientras que Koreatown Meets Hollywood acogerá el comienzo de la primavera el 6 de abril.

El 18 de mayo se llevará a cabo un CicLAmini (Pico Union es el lugar), mientras que el primer domingo del verano (22 de junio) se llevará a cabo Historic South Central Meets Watts.

Culver City Meets Venice el 18 de agosto, una CicLAmini en San Pedro comenzará el 14 de septiembre, la enorme y muy querida Heart of LA se pondrá en marcha el 12 de octubre y Melrose Avenue concluirá la impresionante carrera el 7 de diciembre.

No es necesario reservar y no necesita una entrada: la diversión es gratuita y todo lo que necesita considerar es llegar en bicicleta o en transporte no motorizado.

Pero tenga en cuenta lo siguiente: siempre se alienta el apoyo a los negocios, tiendas, restaurantes y atracciones del vecindario que está visitando.

Eso es lo que hace que CicLAvia sea el deleite duradero que es, más allá de su precio de inscripción gratuita: puede conectarse con las áreas que ama o que desea conocer mejor de una manera animada y llena de sol.

E incluso si el sol no brilla, el sol está presente: la gente está afuera, andando en bicicleta y paseando, y pasándola bien con otros vecinos de diferentes puntos de la ciudad.