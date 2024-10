Cómo pueden votar las personas sin hogar en el condado de Los Ángeles y en toda California

Los latinos, las mujeres y los independientes se encuentran entre los bloques de votantes que se discuten a menudo durante las elecciones.

Una mujer le dice al I-Team de NBC4 que es hora de considerar a las personas sin hogar, un grupo del que alguna vez formó parte.

El último recuento reveló que más de 75,000 personas están sin hogar en el condado de Los Ángeles y muchas de ellas pueden no saber que pueden registrarse para votar, incluso en refugios del condado y en línea.

“Lo principal que siento por cualquier persona sin hogar es que tienes que aprender a hablar, ¿sabes? Es por eso que somos invisibles, porque muchos de nosotros tendemos a sentirnos tan avergonzados que no queremos pedir ayuda”, dijo Justice Butler.

La mujer de 65 años, quien trabajó como disc jockey, dice que se encontró sin hogar en varios momentos de su vida, desde su ciudad natal de Houston hasta Los Ángeles. Ahora vive en un apartamento estudio cerca de MacArthur Park.

Una cosa que nunca disminuyó fue su deseo de ser parte del proceso de votación.

“Significa mucho cada año, porque es la primera vez que voto y se me saltan las lágrimas por las personas que estuvieron antes que yo, y realmente aprendí a conectarme con mi historia”, dijo Butler. “Murieron y lucharon por este derecho a votar”.

Butler se registró para votar mientras estaba en un refugio de la ciudad de Los Ángeles.

“Cuando entré al refugio en Skid Row, me dieron toda esta documentación para completar, y una de ellas era una tarjeta de registro de votante”, dijo.

Su historia no es única.

La ley de California permite que un votante sin hogar o sin vivienda participe en la elección, dijo Dean Logan, quien supervisa la Oficina de Registro del Condado de Los Ángeles.

“Pueden registrarse para votar, pueden indicar la calle transversal donde pasan la mayor parte del tiempo, donde descansan la cabeza por la noche”, dijo Logan.

“Pueden indicar el refugio donde se están quedando para los fines de los residentes que garantizan que obtengan la boleta más localizada que sea efectiva para ellos”, agregó.

Logan le dice al equipo de investigación de NBC4 que actualmente hay alrededor de 800 votantes registrados con una dirección de intersección y luego aproximadamente otros 5,500 votantes que se registraron en un refugio, una iglesia o un lugar similar que brinda servicios.

Aún así, está el hecho de que cada votante registrado activo en California recibe una boleta de voto por correo.

“Entonces, puede indicar una dirección postal. Muchos de esos votantes pueden incluso incluir una dirección del Departamento de Servicios Sociales donde reciben información sobre sus beneficios o pueden usar la dirección de un refugio o un apartado postal para recibir los materiales de votación”, dijo Logan.

Afirma que el método infalible sigue siendo los centros de votación en persona, incluidos los móviles que el condado envía a diferentes vecindarios.

“Utilizamos ese programa para ir también a los campamentos de personas sin hogar que se encuentran en el norte del condado o en Long Beach o áreas similares para asegurarnos de que tengamos acceso para esos votantes”, dijo.

La necesidad va más allá de la población sin hogar.

“Este es un problema particular en esta elección porque sabemos que hay un grupo de ciudadanos que, debido al fin del control de alquileres después de la pandemia, han sido desplazados de sus hogares y es posible que no reciban sus materiales de votación porque están tratando de encontrar un nuevo hogar o un nuevo lugar para quedarse”, dijo Logan.

Butler dice que está luchando contra una enfermedad pulmonar debilitante y está enfocada en los problemas que le importan en esta elección.

“Se trata de que alguien tenga un plan de atención médica”, dijo.

Su mensaje para los demás, sin importar dónde vivan, es que voten.

“Tenemos que salir a votar”, dijo. “Esta vez, tenemos que salir a votar, todos, de verdad”.

Ya se han enviado las papeletas para votar por correo. Algunos de los docenas de centros de votación en persona en el condado de Los Ángeles abrirán tan pronto como 11 días antes del día de las elecciones y las personas pueden votar en cualquier lugar, incluso registrándose en el lugar.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.