Tormenta de principios de primavera: cuándo se alejará del sur de California

Lo que debe saber El pronóstico del miércoles incluye lluvias dispersas antes de que la tormenta comience a moverse.

El último sistema provocó una rara advertencia de tornado para partes de los condados de Los Ángeles y Ventura.

Las temperaturas serán de 10 a 15 grados por debajo de lo normal, y sigue vigente un aviso de tormenta invernal para las montañas del área de Los Ángeles.

Una tormenta de principios de la primavera que repuntó donde quedó un aluvión de tormentas invernales traerá nieve en las montañas y aguaceros dispersos el miércoles un día después de aguaceros, inundaciones e incluso una rara advertencia de tornado en el sur de California.

Las lluvias estarán dispersas el miércoles y no serán tan intensas ni generalizadas como el martes. La mayor parte de la lluvia permanecerá en el norte, incluida la ya saturada Área de la Bahía.

Las tormentas eléctricas son posibles nuevamente el miércoles.

Marcos Mora ofrece algunos consejos sobre cómo conducir cuando las condiciones del tiempo no son aptas.

Se esperan hasta 3 pulgadas de lluvia a lo largo de la costa y en los valles para cuando la tormenta se retire el miércoles. Las comunidades de laderas y montañas verán de 3 a 6 pulgadas de lluvia.

En las montañas, un aviso de tormenta de invierno permanece vigente para la mayor parte de la región hasta las 11 p.m. Las acumulaciones totales alcanzarán de 2 a 5 pies de nieve por encima de los 6,000 pies con 10 a 20 pulgadas entre 5,000 y 6,000 pies y 2 a 10 pulgadas entre 3,500 y 5,000 pies.

Varias pulgadas de nieve son posibles a lo largo de la sección Grapevine de la Autopista 5 al norte de Los Ángeles. Fuertes vientos alcanzarán ráfagas de hasta 75 mph en las montañas.

Las temperaturas estarán entre 10 y 15 grados por debajo de lo normal.

Algunas lluvias pueden durar hasta el jueves, pero el viernes y el fin de semana se ven frescos y secos.

Raro aviso de tornado en el sur de California

En lo que ha sido una temporada de lluvias para los libros de récords, el sistema del martes trajo el potencial para algo muy inusual en el sur de California.

El martes por la noche se emitió un aviso de tornado para el centro del condado de Ventura y el suroeste del condado de Los Ángeles. A las 8:17 a. m., una tormenta severa capaz de producir un tornado sobre el Parque Estatal Point Mugu del condado de Ventura, a unas 10 millas al sur de Camarillo, se movía hacia el noreste a 35 mph.

La tormenta se movía hacia el oeste de Malibu y Newbury Park.

El anuncio se emitió 40 años después de que un tornado con vientos de entre 113 y 157 mph arrasara los vecindarios al sur del centro de Los Ángeles, destruyendo casas y negocios, volcando autos, arrojando escombros y arrancando parte del techo del Centro de Convenciones de Los Ángeles.

El tornado dejó una escena de devastación generalmente asociada con el Medio Oeste y las llanuras del sur.

Cuando se emite un aviso de tornado, se aconseja a cualquier persona que se encuentre en el área del aviso que se traslade a un sótano o habitación interior en el piso más bajo de un edificio. Manténgase alejado de las ventanas.

Si está al aire libre o en una casa rodante o en un automóvil, es mejor encontrar un refugio más sólido y protección contra los escombros voladores.

