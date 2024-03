Se esperan nieve y duras condiciones en la montañas durante el fin de semana de Pascua

El domingo de Pascua ya casi está aquí, pero las montañas del sur de California verán condiciones invernales con nieve y ráfagas de viento este fin de semana.

El nivel de nieve comenzaria alrededor de 6,500 a 7,000 pies para la noche del viernes. Luego, a última hora del sábado, caerá por debajo de los 5,000 pies, lo que traerá hasta 2 pies de nieve en los centros turísticos de las montañas de San Gabriel y San Bernardino.

En otras partes de la región lloverá hasta el domingo.

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) también emitió avisos de tormenta invernal hasta el domingo por la noche en las montañas del condado de Ventura, San Gabriel, San Bernardino y Riverside, instando a la gente a tener especial precaución debido a las peligrosas condiciones de las carreteras.

“Las condiciones en las pistas deberían ser excelentes, pero si la gente sube, deben estar preparados”, dijo Justin Kanton de Big Bear Mountain Resort.

Dijo que todo automovilista que se dirige a Big Bear debería tener dispositivos de tracción adecuados en el automóvil, pero le preocupa que no todos los conductores del sur de California sepan cómo usarlos.

“El último lugar donde deseas descubrir cómo colocar cadenas para llantas es al costado de la carretera”, dijo Kanton. “Las cadenas para neumáticos y los cables; tal vez practique poniéndolos antes de salir este fin de semana”.

Kanton también agregó que, debido a que muchos de los centros turísticos del sur de California tuvieron un año difícil, espera que la gente llegue a Big Bear de manera segura para disfrutar del final de la temporada de nieve.

“La nieve primero no llegó en enero y luego, de repente, apareció en febrero”, explicó Kanton. “Es una temporada de desarrollo un poco más tardía, pero nos hemos mantenido a lo largo de todo”.

Kanton también instó a los viajeros a verificar las condiciones de la carretera para detectar cierres o retrasos, además de tener un kit de emergencia en el automóvil.

“Las pistas están en excelentes condiciones. Y cualquier nieve que obtengamos esta temporada, simplemente la agregaremos”, dijo Kanton.

Consejos para los conductores

El Club de Automóviles del Sur de California (AAA) ofrece los siguientes consejos para el manejo en condiciones de lluvia o nieve.

Asegúrese de que sus luces delanteras estén encendidas. Si mantiene los faros delanteros encendidos cada vez que conduce aumentará su visibilidad en cualquier condición.

Reduzca la velocidad y deje suficiente espacio para detenerse, asegurándose de dejar al menos tres veces más espacio de lo habitual entre usted y el vehículo que va delante.

Frene suavemente para evitar patinar.

No utilice el control de velocidad del vehiculo (cruise control) en carreteras mojadas, cubiertas de nieve o heladas.

Esté atento a posibles carreteras heladas, especialmente con los puentes y pasos elevados, que se congelan antes que las carreteras.

Tenga cuidado en las carreteras poco transitadas, que pueden no limpiarse con tanta frecuencia como otras vías.

