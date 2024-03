Tormenta de primavera traerá lluvia, viento y nieve. Este es el pronóstico para el fin de semana

Lo que debes saber El viernes por la noche llega una ligera lluvia cuando entran en vigor las vigilancias de inundaciones para el sur de California.

Se esperan lluvias más intensas el sábado por la mañana, con lluvias dispersas y tormentas eléctricas durante la tarde y la noche.

Se pronostican más lluvias para el Domingo de Pascua con temperaturas muy por debajo de lo normal.

Una rara tormenta primaveral traerá lluvia, fuertes vientos y nieve para el fin de semana de Pascua en el sur de California.

En los últimos 30 años, solo ha habido cuatro días festivos lluviosos de Semana Santa en Los Ángeles: 2020, 2013, 2010 y 1995. En 1995, Los Ángeles recibió más de media pulgada de lluvia en Semana Santa, que cayó el 16 de abril de ese año.

La Pascua de 2024 se unirá a esa lista.

Se espera que la tormenta de lento avance traiga lluvias desde el viernes por la noche hasta el fin de semana, con lluvias persistentes para comenzar la semana.

El pronóstico de clima húmedo ya obligó a cancelar o posponer varios eventos del fin de semana de Pascua, incluidas todas las carreras en Santa Anita Park en Arcadia y Egg Bowl en el Rose Bowl.

Las vigilancias por inundaciones entrarán en vigor el viernes por la noche en amplias partes del sur de California, incluido el condado de Los Ángeles, el interior del condado de Orange, los condados de San Bernardino y Riverside, y la costa del condado de Ventura.

Se podrían emitir avisos de inundaciones repentinas más graves a medida que la tormenta se asiente sobre la región durante el fin de semana.

Esto es lo que significa el clima húmedo y ventoso para el fin de semana de Pascua en el sur de California.

Cronología de la tormenta del fin de semana de Pascua

Las precipitaciones más importantes se producirán durante la madrugada del sábado. Después de una noche de ráfagas de viento que alcanzaron hasta 45 mph en las montañas y desiertos, la lluvia se volverá más constante durante la noche y hasta las primeras horas de la mañana del sábado.

Se pronostica que una línea de fuertes lluvias se moverá de oeste a este el sábado por la mañana en toda la región de Los Ángeles. Los chubascos serán más dispersos para las 9 a.m., y se pronostican tormentas eléctricas para la tarde y la noche.

Para el domingo se producirán lluvias dispersas, pero existe la posibilidad de tormentas eléctricas aisladas con amenaza de rayos, granizo y fuertes aguaceros. Incluso los aguaceros breves podrían provocar la amenaza de inundaciones repentinas.

Se espera que los totales de lluvia oscilen entre 1 y 3 pulgadas en la mayoría de las áreas, con más de 3 pulgadas posibles en las comunidades al pie de las colinas y las montañas. Cualquier lluvia adicional en las laderas empapadas durante las tormentas invernales del sur de California aumentará el riesgo de deslizamientos e inundaciones.

El Departamento de Bomberos de Los Ángeles recibió cientos de informes de deslizamientos de tierra durante la tormenta de principios de febrero, incluso a lo largo de Mulholland Drive y en Topanga Canyon, que sigue siendo demasiado inestable para los equipos de trabajo. Partes de ambos caminos del cañón permanecen cerrados debido a más lluvia en el camino.

En cuanto a las nevadas, es posible que caigan de 1 a 2 pies por encima de los 6,500 pies. La nieve y las ráfagas de viento podrían afectar a los desplazamientos por los puertos de montaña. Los niveles de nieve caerán de 5,500 a 6,000 pies el sábado temprano a alrededor de 4,500 pies el sábado por la noche.

La temperatura máxima promedio en Semana Santa en Los Ángeles es de 71 grados, pero las temperaturas del fin de semana caerán muy por debajo de lo normal.

La tormenta extraerá humedad de un río atmosférico débil sobre el Pacífico a medida que avanza hacia California. Los ríos de humedad en el cielo han alimentado algunas de las tormentas más poderosas del sur de California, incluido el sistema de varios días que produjo precipitaciones récord a principios de este año.

La precipitación promedio de Los Ángeles para marzo es de 2,23 pulgadas. Hasta el viernes por la mañana, Los Ángeles había recibido 1,39 pulgadas de lluvia a medida que el sur de California se acerca al final de su temporada de lluvias. La lluvia de este fin de semana probablemente elevará el total del mes por encima del promedio.

