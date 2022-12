Muere el cantante Lalo Rodríguez

El cantante Ubaldo "Lalo" Rodríguez, fue hallado sin vida este martes en el estacionamiento del residencial Sabana Abajo, en Carolina.

Según información preliminar, una llamada al sistema 9-1-1 alertó a las autoridades. Hasta el lugar llegó un conocido, quien identificó el cuerpo.

Se desconoce la causa de muerte, que sería certificada por el Instituto de Ciencias Forenses (ICF).

El salsero tenía 64 años.

En noviembre, Rodríguez fue hospitalizado, tras ser hallado en lo que describieron como un "estado catatónico".

Según la Fundación Nacional para la Cultura Popular (FNCP), la carrera profesional del salsero inició cuando tenía 12 años, cantando con el grupo Tempo Moderno.

"En 1973 compartimos tarima con la orquesta de Eddie Palmieri. Me atreví a hablar con el maestro y le pedí que me escuchara cantar "Sabroso guaguancó", un número que él había grabado en los años 60. Me escuchó y se fue. Pasaron unos seis meses y Palmieri regresó a Puerto Rico a buscarme. Nos pusimos de acuerdo. Hicimos una nueva audición y ahí nació Lalo Rodríguez, quien para ese entonces se llamaba Lolo. Mi nombre es Ubaldo. Fue Palmieri, al admitirme en su orquesta, que me bautiza como Lalo", recordó el artista en una entrevista que le hizo la FNCP.

Lalo Rodríguez será recordado por sus grandes éxitos, como Ven, devórame otra vez, Máximo Chamorro, Tristeza encantada, entre otros.